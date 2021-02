Detentos de Caratinga voltam a receber visitas agendadas

CARATINGA – O presídio de Caratinga voltará nesse próximo sábado (13) a abrir as portas para que os detentos recebam visitas, desde que agendadas previamente.

A diretora Maria Alice Mendes Gomes explica que o fato se deve a macrorregião em que Caratinga está inserida na onda amarela de acordo com o plano “Minas Consciente”.

O tempo de permanência do visitante será de vinte minutos. Cada detento poderá receber uma visita a cada 30 dias. De acordo com os protocolos, os encontros deverão acontecer em parlatórios e será vedado o contato pessoal.

As visitas íntimas estão suspensas, assim como entrada de alimentos, remédios, vestuário, higiene e limpeza, levados diretamente por familiares, organizações da sociedade civil, ou terceiros cadastrados.

A assistência social do presídio marcará as datas das visitas com as famílias previamente cadastradas.