Detentos condenados a mais de 80 anos de prisão por incêndio em cela do presídio

Dois presos faleceram e outros foram hospitalizados por intoxicação e queimaduras

CARATINGA- Três detentos acusados pelo incêndio ocorrido em 9 de maio de 2023, em uma cela do presídio de Caratinga, foram condenados a mais de 80 anos de prisão pelo Tribunal no Júri na terça-feira (5). A ação, provocada pela queima de colchões, resultou na intoxicação e queimaduras em outros detentos, sendo que dois deles faleceram: Nilton Lopes de Freitas Neto e Matias Moreira Soares.

No bloco C do presídio ficam duas celas, uma destinada aos presos do castigo, sendo aqueles que cometeram alguma falta e a outra chamada triagem, onde ficam os detentos que acabaram de chegar. O incêndio ocorreu apenas na cela do castigo. No local havia 13 detentos.

Os três detentos respondem por dois homicídios e oito tentativas de homicídios.

O JULGAMENTO

A sessão foi presidida pelo juiz Cleiton Luis Chiodi. O Ministério Público esteve representado pelo promotor Henry Wagner Vasconcelos de Castro e a defesa dos réus foi realizada pelo defensor público Igor Thiago Batista Cupertino

Foram julgados os detentos Alex Júnior Hermogenes de Oliveira, 24 anos; Marcelo Augusto Tobias, 30 anos e Maycon Anastácio de Lana, 27 anos.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou os acusados pelos crimes previstos no 121, §2° III, do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90, por duas vezes; e artigo 121, §2°, III, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90, por oito vezes.

Confira como foram as condenações:

Maycon Anastácio de Lana: pena total de 103 anos,5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

Alex Júnior Hermogenes de Oliveira: pena total de 88 (oitenta e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão

Marcelo Augusto Tobias: pena total de 103 anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão