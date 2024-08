Detento que fugiu de viatura em Contagem é recapturado

Fuga aconteceu na Via Expressa enquanto presos eram remanejados da Penitenciária de Três Corações para uma unidade da Grande BH

Jean Bruno da Silva Oliveira, de 27 anos, que estava foragido depois de escapar de uma viatura do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi recapturado. A prisão aconteceu nas proximidades da Via Expressa, onde a fuga aconteceu. O homem é acusado de homicídio qualificado e corrupção de menores.

A fuga aconteceu durante o remanejamento dos presos que saíram da Penitenciária de Três Corações, no Sul de Minas Gerais, para uma unidade da Grande BH – que não foi informada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG). O segundo preso, identificado como Gabriel Brenner Silva, foi localizado logo após a ocorrência.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento da fuga. Os homens, que estavam na parte de trás da viatura, conseguem abrir a porta e saem correndo pela avenida que está com o trânsito parado. Em seguida, os policiais penais saem armados do veículo e perseguem os detentos.

Enquanto estavam foragidos, um dos custodiados foi visto pulando o muro de uma casa no Bairro Petrolândia. Não há informação sobre possíveis vítimas.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais informou que os homens conseguiram romper as algemas e com o auxílio dos equipamentos de segurança que estavam nos seus pés, estouraram os cadeados da viatura e acessaram a via. Imagens enviadas ao Estado de Minas mostram um dos vidros do veículo quebrados.

De acordo com o Depen-MG, a situação será apurada administrativamente com objetivo de entender as circunstâncias e responsabilidades sobre o ocorrido. As polícias Militar e Civil foram acionadas e também atuaram na ocorrência.

Fonte: Estado de Minas