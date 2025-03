Detento do semiaberto é executado na BR-458

Levantamentos apontam que a vítima possuía um histórico de rivalidade com um desafeto ligado ao tráfico de drogas na cidade de Coronel Fabriciano

CARATINGA – Alisson Junio Silva, 30 anos foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (24) às margens da BR-458, no km 136, próximo ao residencial Parques do Vale, em Caratinga. A vítima foi identificada como um detento do regime semiaberto, que cumpria pena na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, e trabalhava em uma construtora em Ipatinga.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom do 62º BPM com informações iniciais de que a vítima havia sido alvejada, mas ainda estava com vida. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou o óbito. O corpo foi encontrado a cerca de cinco metros da rodovia, caído sobre a grama, enquanto a motocicleta que ele conduzia, uma Yamaha Fazer YS 250, estava tombada nas proximidades.

Durante os trabalhos periciais, foram recolhidas quatro cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm na pista, que estavam sendo esmagadas pelo tráfego de veículos. O perito da Polícia Civil identificou quatro perfurações por disparos de arma de fogo no corpo da vítima, além de dois impactos na lataria do tanque da motocicleta.

Os levantamentos apontam que a vítima possuía um histórico de rivalidade com um desafeto ligado ao tráfico de drogas na cidade de Coronel Fabriciano. Durante buscas na residência do suspeito, a polícia foi informada por familiares que ele havia saído de casa por volta das 16h e viajado para a Bahia. O suspeito cumpre prisão domiciliar e é egresso do sistema prisional.

Pouco tempo depois do homicídio, um veículo clonado foi encontrado em chamas próximo ao aeroporto de Santana do Paraíso. Ainda é avaliado se há conexão entre os dois casos. A polícia segue em diligências para identificar e capturar os responsáveis pelo crime. Qualquer informação pode ser repassada anonimamente via 190 ou 181.