Desvendando os mistérios na internet

CARATINGA – Maxsuell Roger Caetano, 28 anos, youtuber, engenheiro eletricista, técnico em redes de computadores, é o entrevistado dessa semana, do programa “Conectados com Marcy Lopes”.

Criador de um canal de dicas no YouTube, Max como é conhecido, é técnico de computadores, graduado em engenharia elétrica, e domina a área de tecnologia, talento que usa para testar eletrônicos e ensinar a resolver vários problemas da área de maneira mais simples.

O famoso canal “Max Dicas” tem 295 mil inscritos no canal do YouTube, e é seguido por pessoas do Brasil e do exterior. Maxsuell está também no instagram @canalmaxdicas.

Fale um pouco sobre você e qual é a sua formação?

Eu tenho 28 anos, sou formado em técnico de computadores, graduado em engenharia elétrica, curto bastante essa área de tecnologia, e atualmente sou criador de conteúdo na internet.

Como e quando surgiu seu interesse por tecnologia?

A tecnologia já vem de muito tempo. Desde pequeno eu sempre gostei, não tinha muitas condições na época, mas com muita dificuldade, compramos o primeiro computador e ali já começou surgir o interesse, e eu só fui evoluindo, até conseguir fazer um curso profissionalizante e trabalhar na área, então a ideia do canal Max Dicas.

Como surgiu o canal Max Dicas?

Então, trabalhava na área, numa loja de informática. Eu precisava ensinar os clientes como fazer determinadas coisas, e aí tive a ideia de gravar e incentivar um amigo a gravar o primeiro vídeo que mandasse para o cliente. E deu muito certo, depois eu voltei no YouTube sem pretensão, tinha lá duas ou três mil visualizações, então vi uma oportunidade de começar talvez trabalhar com aquilo, pois até então, era um sonho muito longe era um hobby, e foi dando certo, fui aprendendo a fazer tudo, edição, diagramação, entender como funcionava o YouTube, o algoritmo do YouTube, e estamos aí hoje quase 300 mil inscritos.

Qual conteúdo você aborda no seu canal do YouTube?

Então, a gente sabe que a tecnologia é bem ampla, mas tenho alguns assuntos que me destaco hoje, como por exemplo, roteadores, internet e WiFi. Mas no canal eu abordo desde smartphone, faço revisões que a gente chama de unboxing e review, faço revisões de produtos sendo smartphone, entrando com os roteadores, gadget, um dispositivo eletrônico em geral, mas não só falar de produtos. Comecei ensinando as pessoas, fazendo os famosos tutoriais, e ainda hoje eu faço alguns, ensino resolver problemas do dia a dia, porque a ideia do canal desde o princípio era ensinar os mais leigos, desmitificar a tecnologia para essas pessoas que não entendem tanto.

A tecnologia é um tema muito complexo, como usar uma linguagem acessível?

Então, pela minha experiência com o público, e com clientes, também com a minha experiência com usuários, pois já trabalhei dando suporte no setor de T.I de empresa. Ao longo dos anos a gente vai pegando o jeito da coisa, de passar isso para as pessoas de uma forma simples.

Como escolher bons produtos importados da China?

Acho que o principal é escolher produtos de marcas confiáveis e sites confiáveis. Então aqui no Brasil a gente tem uma série de sites, lojas gigantescas, e na China também a gente tem lojas grandes, que tem nome. Antes de comprar é importante pesquisar melhor sobre a loja, e depois pesquisar também sobre o produto, só então faça sua compra. Hoje tenho uma missão no YouTube de ensinar as pessoas a resolver esses problemas que eu falei no dia a dia usando a tecnologia, e também de testar esses produtos e mostrar se valem a pena ou não comprar.

Você compra os produtos que são testados em seus vídeos?

Hoje a maioria deles não. Volto a dizer, no início eu não fazia esse tipo de conteúdo, mas por trabalhar numa loja eu comecei a mostrar esses produtos e ver que era mais uma oportunidade. Meu canal hoje atinge o Brasil e até fora, então até as grandes marcas começaram a me enxergar pelo o que sempre prezo, fazer com qualidade, caprichar bastante no conteúdo. Então as marcas começaram a nos enxergar e enviar os produtos, alguns produtos elas me enviam, na maioria das vezes não são vídeos patrocinados, não me pagam pra fazer aquele vídeo, simplesmente eles me mandam o produto, faço as considerações sobre o produto. A maioria desses produtos fica comigo, mas alguns eu preciso devolver são apenas empréstimo, e não só as marcas, lojas também, me enviam produtos para testar e mostrar lá no canal.

