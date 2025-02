Desvendando os impactos do calor no corpo humano

Médica Katyusqya Rodrigues dá orientações de como se proteger durante os dias quentes

CARATINGA – Com o aumento das temperaturas nos últimos anos, o calor extremo tem se tornado um desafio para a saúde pública. O corpo humano, embora seja uma máquina adaptável, precisa de cuidados especiais quando exposto ao calor intenso por períodos prolongados. Para entender melhor como o calor afeta a nossa saúde e como podemos nos proteger, conversamos com a médica especialista em endocrinologia e metabologia, Katyusqya Guingo Pereira Rodrigues Spinola. Ela compartilha conosco as principais consequências do calor para o organismo e oferece dicas essenciais de prevenção para manter o bem-estar durante os dias mais quentes do ano.

Quais são os principais cuidados que devemos ter para evitar desidratação durante o calor intenso?

1. Beber água regularmente: Não espere sentir sede para se hidratar, pois a sede é um sinal de que o corpo já está começando a desidratar. Beba água ao longo do dia.

2. Evitar bebidas alcoólicas e cafeína: Elas podem aumentar a desidratação, pois possuem propriedades diuréticas.

3. Consumir alimentos ricos em água: Frutas e vegetais como melancia, pepino, laranja e morango ajudam a manter a hidratação.

4. Evitar a exposição ao sol por longos períodos: Se possível, fique em locais com sombra ou use chapéus, roupas leves e protetor solar. O calor intenso acelera a perda de líquidos.

5. Reposição de sais e eletrólitos: Quando o suor é excessivo, como em atividades físicas ou calor intenso, é importante repor não só água, mas também os eletrólitos, que ajudam na retenção de líquidos. Bebidas esportivas ou água de coco podem ser uma boa opção.

6. Usar roupas leves e respiráveis: Isso ajuda a evitar o aumento da temperatura corporal e a transpiração excessiva.

7. Tomar banhos mornos ou frescos: Isso pode ajudar a controlar a temperatura corporal, evitando que o corpo perca líquidos de forma excessiva.

Quais são os sinais de insolação e como podemos preveni-la?

A insolação ocorre quando o corpo é exposto ao calor extremo por um período prolongado, causando uma falha no sistema de regulação térmica. Ela é mais comum em dias muito quentes ou durante atividades físicas intensas ao ar livre. Os sinais de insolação incluem:

Sinais de Insolação:

1. Pele quente e seca: A pele pode ficar vermelha e não suar, mesmo em ambientes quentes.

2. Temperatura corporal elevada: A temperatura pode ultrapassar os 40°C.

3. Confusão ou delírio: A pessoa pode apresentar dificuldade para pensar com clareza ou estar desorientada.

4. Dor de cabeça intensa: A pessoa pode sentir dor de cabeça forte.

5. Náuseas ou vômitos: Com a insolação, é comum sentir náuseas ou até vomitar.

6. Fadiga extrema: Sentir-se muito cansado ou fraco, mesmo sem ter feito esforço físico.

7. Respiração acelerada ou rápida: O ritmo da respiração pode aumentar.

8. Pulso acelerado: O coração bate mais rápido, tentando compensar o estresse térmico no corpo.

Como Prevenir a Insolação:

1. Beber água regularmente: Manter-se hidratado é fundamental. Água e bebidas com eletrólitos são essenciais.

2. Evitar exposição direta ao sol: Principalmente entre 10h e 16h, quando o sol está mais forte.

3. Usar roupas leves e de cores claras: Roupas escuras absorvem mais calor, enquanto roupas leves permitem a evaporação do suor.

4. Usar chapéus e protetor solar: Chapéus de abas largas ajudam a proteger do sol, e o protetor solar protege a pele contra queimaduras solares.

5. Fazer pausas em locais frescos: Se estiver ao ar livre ou praticando atividades físicas, descanse periodicamente em locais com sombra ou ambientes com ar-condicionado.

6. Evitar atividades físicas intensas no calor extremo: Se possível, evite exercícios físicos nas horas mais quentes do dia.

7. Procurar sinais precoces de desidratação: Evite que a desidratação evolua para algo mais grave. A desidratação aumenta o risco de insolação.

É seguro fazer exercícios físicos ao ar livre em dias muito quentes? Quais são os melhores horários para praticar atividades físicas?

Evitar exercícios ao ar livre em dias muito quentes é importante no sentido de prevenir quanto à possíveis complicações como a desidratação e insolação, buscando sempre ambientes mais frescos e evitando os horários de pico do calor, sobretudo entre 10h e 16h.

O melhor horário para praticar atividades físicas em dias quentes é cedo pela manhã, antes das 9h ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Pela manhã, a temperatura ainda está baixa, o que reduz o risco de exposição ao calor intenso. O corpo está mais descansado após o sono, e a energia para o exercício tende a ser maior. Menos poluição do ar e menos pessoas ao redor, o que pode tornar a prática mais agradável.

Já no final da tarde, o calor já começa a diminuir, o corpo se adapta melhor ao esforço físico depois de ter sido ativado durante o dia, e o risco de insolação é menor do que em pleno meio-dia, quando o sol está mais forte. Praticar atividade física nos horários mais frescos ajuda a reduzir os riscos associados ao calor intenso e melhora a performance!

Como devemos ajustar a alimentação para manter a energia e evitar problemas de saúde durante os períodos de calor intenso?

No período de calor, o corpo precisa de uma atenção especial em relação à alimentação, principalmente para garantir hidratação adequada e fornecer os nutrientes certos para enfrentar as altas temperaturas.

É importante priorizar alimentos ricos em água, visto que a hidratação não vem só da água! Alimentos com alto conteúdo de água ajudam a repor líquidos de maneira mais saborosa e nutritiva, como frutas (melancia, laranja, morango, abacaxi e melão são ótimos exemplos), vegetais, que são leves e também têm alto teor de água. Evitar alimentos muito pesados e gordurosos, que geralmente aumentam a sensação de calor e cansaço e investir em proteínas magras como frango, peixe, ovos e tofu, que são mais fáceis de digerir também pode ajudar. Aposte em saladas e pratos frios, consuma alimentos ricos em eletrólitos, como bananas (ricas em potássio), coco (água de coco é excelente para reposição de minerais), espinafre e abacate (ricos em magnésio), tomates (contêm potássio e sódio). E claro, beba muita água, mas também pense em líquidos nutritivos, como chás gelados e sucos naturais. Evite alimentos muito salgados e picantes, e opte por porções menores para facilitar a digestão.

E cuidado com o álcool, que pode desidratar o corpo e aumentar a sensação de calor.

Qual a importância do uso de roupas adequadas e protetor solar, e qual tipo de proteção é mais eficaz durante o calor extremo?

Roupas mais leves e o uso diário do protetor solar com reaplicações regulares, também são fundamentais. O protetor solar é fundamental para proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta (UV), que é intensa principalmente em dias de sol. Sua importância vai muito além da estética, sendo essencial para a saúde da pele e prevenção de doenças, como o câncer de pele, prevenção do envelhecimento precoce, evita queimaduras, protege contra os danos da radiação UVA e UVB, prevenção de manchas na pele, como o melasma e a rosácea, por exemplo.

Pessoas com condições preexistentes, como pressão alta ou diabetes, precisam de cuidados especiais em dias de calor?

Pessoas com doenças pré-existentes precisam, sim, ter mais cuidados em períodos muito quentes, pois o calor pode agravar diversas condições de saúde, como doenças cardíacas, problemas circulatórios, obesidade, acidente vascular cerebral, doença renais, diabetes e doenças auto imunes como o lúpus, por exemplo.

Como a exposição prolongada ao sol pode afetar a saúde a longo prazo e o que podemos fazer para evitar problemas como queimaduras e danos à pele?

A exposição prolongada à longo prazo pode causar diversas doenças da pele, inclusive um câncer de pele em formas mais agressivas, e nesse sentido, o protetor solar deve ser o principal aliado.

Há algum tipo de suplemento ou hidratação especial que podemos adotar para manter a saúde em dias de calor intenso?

Em dias de calor intenso a hidratação deve ser intensificada, rica não só em água, mas podendo ser complementada com água de coco, bebidas isotônicas, sais de reposição oral.

Como os idosos e crianças podem ser mais vulneráveis ao calor e quais são as medidas preventivas que devemos tomar para protegê-los?

Proteger crianças e idosos do calor exige precauções específicas, pois suas condições físicas podem torná-los mais vulneráveis aos efeitos adversos do calor. Manter uma boa hidratação, evitar a exposição direta ao sol e oferecer ambientes frescos e confortáveis são medidas fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar desses grupos em dias quentes.

O calor pode ser muito perigoso, especialmente para esses grupos especiais como crianças e idosos. Reconhecer os sinais de alerta é muito importante, assim como hidratar e se proteger. A precaução é sempre o melhor remédio!!!

Quais sinais de alerta indicam que precisamos procurar ajuda médica devido ao calor (exemplo: desidratação severa, exaustão térmica)?

Os principais sinais de alerta, que indicam que algo não está bem incluem, boca seca e pegajosa, sede excessiva, urina escura, fadiga extrema, tontura e sensação de cabeça leve, pele seca e sem elasticidade, confusão mental. Em alguns casos de exaustão excessiva causada pela calor, podem aparecer náuseas e vômitos, suor excessivo, cansaço extremo, dores de cabeça intensas, batimento cardíaco acelerado, pele pálida ou vermelha, e ainda tonturas e sensação de desmaio, câimbras e dificuldade para respirar também podem aparecer.