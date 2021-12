E aos poucos, vai se formando o time de destaques do ano, com nomes escolhidos pela equipe do Diário de Caratinga. Já divulgamos as categorias Polícia Civil (delegado Ivan Sales), Polícia Militar (Capitão Jefferson), Legislativo (Cleon Coelho), Jornalismo (Hérisder Matias), Justiça (juiz Cleiton Luiz Chiodi) e Esporte (equipe do BASCA). Nesta edição, apresentamos as categorias Empresário, Secretariado e Comerciante.

DESTAQUE EMPRESÁRIO

O DIÁRIO já homenageou empresários como Wadson Coelho (2011), Toninho Salim (2012), Amauri (2013), Sandra Corrêa (2015), Glauco Vinícius (2016), Márcio Eduardo Costa e Guilherme Santos (2020). Em 2021, nossos homenageados são, conjuntamente, os sócios fundadores da VersaTEC: Glauber Costa, Hebert Amaral e Flávio Amaral (foto).

VERSATEC

A VersaTEC, empresa de Tecnologia da Informação, Educação e Comunicação, surgiu do movimento do grupo de amigos, Cientistas da Computação, que aceitaram o desafio de empreender na área de tecnologia. Devido a experiência e bagagem profissional de seus diretores, tanto no ambiente público quanto no privado, a Versa conseguiu atingir alto nível de excelência na aplicação da Computação. Com a solução técnica para Gestão Pública de municípios brasileiros e empreendimentos imobiliários particulares, a VersaUrb, a empresa se destaca em cenário estadual se tratando da regularização fundiária. É Caratinga bem representada na tecnologia. Trio merecidamente homenageado.

DESTAQUE SECRETARIADO

Em anos anteriores, foram homenageados secretários municipais como Lívia Siqueira/Desenvolvimento Social (2014), Raquel Carvalho/Saúde (2015), Pedro Lomar/Fazenda (2017) e Jacqueline Marli/Saúde (2020). Este ano, o destaque vai para o secretário de Meio Ambiente José Carlos de Souza.

JOSÉ CARLOS SOUZA

José Carlos é formado em Ciências Políticas Militares, Administração e Direito. O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos tem em seu currículo uma vasta experiência profissional. Ele já atuou na pasta entre os anos de 2003 a 2008, foi secretário Municipal de Controladoria da Prefeitura de Ipatinga e gerente regional de Segurança da Prosegur-Transporte de Valores no Estado do Espírito Santo. Coronel José Carlos, como é conhecido, tem dado uma nova cara à Secretaria desde quando assumiu em maio de 2021. Parabéns!

DESTAQUE COMÉRCIO

O comércio de Caratinga é um setor repleto de talentos. Vários nomes já estamparam os destaques como os irmãos Mário e Ari Irmão (2011), Renato (2012), Veríssimo (2016), Ladir Firmino (2017), Ataíde Lima (2018), Luciana Ribeiro Carli (2019) e Sandra Corrêa Côrtes (2020). Este ano, nossa homenagem vai para José Cláudio Alves e Ronaldo Vicente Alves, sócios do supermercado J. Alves.

J ALVES

Com uma loja de 980 metros quadrados, incluindo um movimentado restaurante anexo no Bairro da Graças, em Caratinga, o supermercado J Alves é um legítimo representante do comércio familiar, em meio às grandes redes de supermercados. O trabalho competente dos irmãos José Cláudio e Ronaldo possibilitou no ano de 2020 a abertura da bandeira Express da empresa, no distrito de Dom Corrêa, município de Manhuaçu. Atendimento amigo, clientela satisfeita.

NÃO É FERIADO

Muitas pessoas têm feito contato com a reportagem questionando se 8 de dezembro é feriado em Caratinga. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga esclareceu esta semana que conforme já aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo executivo, trata-se de uma data religiosa oficial e não mais feriado. Portanto, comércios e outras atividades abrirão normalmente.

LIVRO

O professor Walber Gonçalves de Souza está fazendo uma campanha de lançamento da pré-venda do livro “Educação: Para quê e para quem”. Os interessados podem fazer contato com ele por meio do e-mail prof.walber@hotmail.com ou pelas redes sociais.

CULTURA

A Casa Viva Meraki prepara para o domingo (5), o 5° Festival Cultural Cirandô e o espetáculo Teatral “Entre Cenas”, com os alunos-atores do curso livre de teatro. O espetáculo tem a direção de Thales Henrie e supervisão de Bia Mussi. Os dois projetos culturais serão desenvolvidos no Casarão das Artes.