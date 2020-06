Destaques individuais em outros esportes

Ciclismo: Ana Laura: A atleta Ana Laura Oliveira de Morais, conquistou a medalha de ouro no ciclismo feminino nos Jogos Escolares da Juventude. Ela disputou o módulo 1 do torneio, de atletas entre 12 e 14 anos, e venceu na prova contrarrelógio. Foi á primeira medalha do estado na competição, realizada em Natal (Rio Grande do Norte). Em 2018.

Patrick: O ciclista Philipe Patrick Rodrigues de Lima, um dos esportistas que recebeu incentivo financeiro pelo projeto Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, conquistou diversos títulos na carreira.

Motocross: Natan Azevedo é o maior nome da história do motocross caratinguense e um dos grandes nomes do esporte brasileiro. Natan encerrou sua carreira profissional em 2011 aos 43 naos. O piloto competiu em todas as edições da Copa do Brasil se sagrou campeão brasileiro em 2004 de Frestull.

Atletismo: Rafael Tobias: Um dos grandes nomes do atletismo caratinguense, Rafael conquistou inúmeras provas em especial os 10 KM sua especialidade. Atualmente se dedica ao curso de Educação Física em Alfenas. Mas, continua representando a cidade por onde vai.

Nivalda: Se hoje vemos muitas mulheres praticando corrida em nossa cidade, certamente a maioria se inspirou em Nivalda Antoniêto. Disciplinada e competitiva, representa sempre a cidade em diversas provas pelo Brasil.

Evaristo Hoste: Interminável atleta, Evaristo é um da velha guarda que continua correndo e conquistando medalhas.

Sr. Antônio: Pai de Rafael Tobias e sua principal inspiração, a idade nunca foi obstáculo para “Sô Antônio” que segue competindo e representando bem nossa cidade até no exterior.

Amauri Rodrigues: Um dos atletas mais conceituados e vitoriosos de sua geração.

Voleibol: Rodrigo Ribeiro é o maior nome da história do voleibol caratinguense. O levantador atua profissionalmente na Super Liga e já vestiu a camisa dos maiores clubes do Brasil. Atualmente é levantador do Minas.

Projeto América Vôlei nasceu em 2016 no clube América, na gestão de Jander Rocha, que deu lugar a Wanda Pereira cujo diretor de esportes era o cronista Rogério Silva. Com total apoio e orientação de profissionais de educação física, criou o projeto que atualmente atende a mais de 200 crianças sócios ou não. Recentemente o atleta Vitinho, cria do projeto pelas mãos do técnico Gilson Bispo, foi o único atleta do leste convocado para a seleção mineira que disputa o campeonato Brasileiro.

Taekwondo: Mestre Marcelo Cardozo 6º Dan, é o precursor e principal nome da modalidade em nossa cidade. Fundador da Associação Korion, difundiu e formou diversos mestres faixas pretas que hoje ganham a vida ensinando a arte marcial.

Luciana Cardozo: Filha do mestre Marcelo Cardozo, faixa preta e campeã mineira de taekwondo, medalhista na Copa do Brasil.

Marcos Toledo: Talento precoce da modalidade. Campeão mineiro, atleta com experiência internacional. Toledo se mudou para Rio Claro São Paulo pra se dedicar ainda mais ao esporte.

Jiu-Jitsu: Eduarda Lanes desde cedo demonstrou talento especial para o esporte. Conquistou muitos títulos e medalhas na carreira. Agora dá um tempo par se dedicar aos estudos. Mas já deixou seu nome na história.

Enfim, Tentamos resumidamente retratar aqui pelo menos um pouco do esporte Regional nestes últimos 25 anos. Esporte que sempre teve e continuará tendo nas páginas de nosso jornal.

Rogério Silva