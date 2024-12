O DIÁRIO deu início na edição de quarta-feira (04) ao anúncio dos destaques do ano de 2024. Os primeiros nomes revelados foram sargento Quirino, pela Polícia Militar e o investigador Pedro Celestino. E hoje tem mais…

LEGISLATIVO

Na Câmara de Vereadores já foram destaques do DIÁRIO João das Mudas (2011), Rominho Costa (2013), Betinho do Cordeiro (2014), Mauro Água e Luz (2016), Helinho (2017), Paulinho (2018), Ronaldo da Milla (2019), Dete (2020), Cleon Coelho (2021), José Cordeiro (2022) e Ricardo Angola (2023). Em 2024, o destaque vai para João Catita.

JOÃO CATITA

O vereador João Levindo de Faria, o “Catita” foi reeleito para vereador e vai para seu segundo mandato. Com apoio do executivo, Catita conseguiu muitas melhorias para o distrito de Santa Luzia, como asfaltamentos de ruas e melhorias na estradas rurais. O vereador tem mais quatro anos para representar seu distrito levando o progresso para Santa Luzia. Catita teve 1.171 votos nas Eleições 2024, o segundo mais votado para a Casa Legislativa.

JUSTIÇA

Nomes como dos juízes José Antônio de Oliveira Cordeiro, Alexandre Ferreira, Júlio Ferreira de Andrade, Marco Aurélio Abrantes (in memoriam), Consuelo Silveira Neto, Anderson Fábio Nogueira Alves, Marco Antônio de Oliveira Roberto, Cleiton Luis Chiodi e Jorge Arbex já desfilaram no rol dos destaques do DIÁRIO que atuam a serviço da Justiça na Comarca de Caratinga. Dentre os promotores já homenageados estão Igor Provinciali, Oziel Bastos de Amorim, Jorge Victor Cunha Barretto e Juarez Serafim Leite Júnior. Este ano, o destaque vai para o promotor Henry Henry Wagner Vasconcelos de Castro.

HENRY VASCONCELOS

Desde o mês de janeiro de 2024, o Ministério Público de Caratinga conta com o promotor de Justiça Henry Wagner Vasconcelos de Castro. Henry é natural de Natal, no Rio Grande do Norte e está em Minas Gerais há quase 22 anos. Mas, foi em entre 2012 e 2013 que o promotor Henry ganhou notoriedade, ao atuar como promotor do caso Eliza Samudio, que teve grande repercussão nacional. Em Caratinga, suas brilhantes atuações no Tribunal do Júri têm repercutido, atuando com protagonismo em casos complexos.