DESTAQUE JORNALISMO

Na categoria jornalismo, o DIÁRIO já homenageou Paula Soares (Doctum, 2012), Nohemy Peixoto (Diário de Caratinga, 2013), Israel Sales (Rádio Cidade, 2014), Edson Simões (Doctum TV, 2015), Rogério Silva (Rádio Cidade, 2016), Thiago Prudêncio (Doctum TV, 2017), o decano Humberto Luiz Salustiano Costa (Sistec, 2018), Tarciane Vasconcelos (Inter TV, 2019) e Paula Lanes (Diário de Caratinga, 2020). Este ano o Destaque no Jornalismo vai para Hérisder Matias.

HÉRISDER MATIAS

Hérisder é jornalista há 15 anos, mas há mais de duas décadas atua em Comunicação. Já passou pela TV Sistec, TV Leste/Record, Doctum TV e agora está na Inter TV dos Vales. O videorrepórter se destacou durante a cobertura do acidente com a aeronave ocorrido em 5 de novembro em Caratinga. Enquanto as mídias do interior davam um show de transmissão, Hérisder foi o único que deu visibilidade e vantagem à grande mídia, pois, também estava no local. Sozinho, com um celular, ele se posicionou e falou ao vivo, transmitindo as informações da cena do local nacionalmente, de forma bastante ética e precisa. O jornalista, inclusive, foi elogiado por Maurício Stycer, um dos mais conceituados críticos de TV. Parabéns, Hérisder! Em seu nome, homenageamos os jornalistas de Caratinga, que tiveram atuação brilhante nesta tragédia de grande repercussão.