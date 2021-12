DESTAQUE DO LEGISLATIVO

DIÁRIO segue apresentando os nomes que se destacaram no ano de 2021. O Legislativo já foi representado por nomes como João das Mudas (2011), Rominho Costa (2012), Betinho do Cordeiro (2014), Mauro Água e Luz (2016), Helinho (2017), Ronaldo da Millla (2019) e Dete (2020). Este ano, a Câmara Municipal é representada pelo seu presidente Cleon Comini Coelho.

CLEON COELHO

Cleon é natural de Vermelho Velho, distrito de Raul Soares, filho de José Comini Fernandes e Maria Alves Coelho Cimini. Cleon é casado com Mônica Aparecida Guimarães e pai de Priscila Guimarães Coelho. Sua chegada a Caratinga se deu em 1992, iniciando sua atividade como radialista no ano de 1996. Está no seu quarto mandato na Casa Legislativa. Pela primeira vez presidente da Câmara, tem sido bastante elogiado pelos seus colegas vereadores, independentemente da bancada, que destacam um trabalho sério e honesto.