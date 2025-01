Desmoronamento em Carangola causado por chuvas intensas resulta em morte de idoso

O barranco aos fundos da residência desabou sobre a parede traseira e parte do telhado, provocando o colapso do imóvel

CARANGOLA – A noite desta quarta-feira (8), foi marcada por uma forte e constante chuva que atingiu as áreas urbanas e rurais de Carangola. A tempestade causou alagamentos em várias ruas, deslizamentos de barreiras na área urbana e em rodovias da região.

A chuva também levou ao desmoronamento parcial de uma casa localizada na avenida das Nações, no bairro Floresta, resultando na morte do idoso José Cláudio de Oliveira, de 74 anos. O barranco aos fundos da residência desabou sobre a parede traseira e parte do telhado, provocando o colapso do imóvel.

Apesar do risco iminente de novos desmoronamentos, policiais militares de Carangola adentraram a casa parcialmente destruída para socorrer a vítima. José Cláudio foi retirado dos escombros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente. No entanto, o idoso infelizmente faleceu no local.

Devido ao perigo de novos desmoronamentos, a Defesa Civil determinou a retirada imediata do corpo e interditou o local. A funerária de plantão encaminhou o corpo de José Cláudio ao IML em Muriaé para os procedimentos de praxe.

Divino Notícias