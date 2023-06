Desligamento programado: saiba onde a Cemig vai realizar melhorias na rede elétrica de Caratinga

A Cemig informa que está programado desligamento para realização de manutenção e obras no sistema elétrico do centro de Caratinga. Amanhã(08/06) vai ser realizada modificações de rede e instalação de um novo transformador.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 9h às 14h, nos seguintes locais:

Rua Coronel Pedro Martins, entre números 4 e 311, Centro

Rua Miguel de Castro, entre números 23 e 87, Centro

Praça Dom Pedro II, entre números 16 e 26, Centro

No mesmo dia, ainda vai ser preciso desligar de 9h30 até 15h, nos endereços abaixo:

Travessa Santos Mestres, entre números 7 e 67, Centro

Avenida Olegário Maciel, entre números 7 e 291, Centro

Ladeira Maria Felícia, entre números 17 e 56, Centro

Praça Getúlio Vargas, entre números 22 e 82, Centro

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia esse comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: http://www.cemig.com.br.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.