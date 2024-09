Desfile de 7 de setembro em Caratinga

CARATINGA – No último sábado (7), Caratinga realizou o tradicional desfile de 7 de setembro.

A programação teve início às 8h com o momento cívico e hasteamento de bandeiras na Praça Cesário Alvim. Em seguida, aconteceu o desfile na Avenida Olegário Maciel.

As escolas e instituições da cidade apresentaram um desfile cívico com o tema “História do Esporte no Brasil”. Cada escola ficou responsável por representar uma modalidade esportiva, proporcionando ao público uma rica diversidade de apresentações, que incluíram futebol de campo, futebol de rua, natação, vôlei, atletismo, taekwondo, queimada, skate, ginástica artística, dança, capoeira, jiu-jitsu, vôlei de praia, peteca, basquete, entre outras.

Confira algumas imagens dos eventos: