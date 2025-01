PC e PM desencadeiam operação Punto Final e prendem casal envolvido em morte de motorista de aplicativo. Corpo de Crislaine foi encontrado em uma mata

CARATINGA – Após dias de angústia, a família da motorista de aplicativo Crislaine Maria Vasconcelos, 36 anos, recebeu uma notícia que não queria. O desaparecimento da mulher teve um desfecho macabro. O corpo da vítima foi encontrado numa mata na zona rural de Caratinga. As polícias Civil e Militar desencadearam a ação Punto Final e conseguiu prender o casal suspeito de envolvimento na morte da motorista.

OPERAÇÃO PUNTO FINAL

Na madrugada dessa quinta-feira (23), foi deflagrada uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar com o objetivo de cumprir mandados cautelares expedidos em desfavor de um casal envolvido no desaparecimento da motorista de aplicativo, Crislaine Maria Vasconcelos, que encontrava-se em local incerto e não sabido desde o último dia 16. Crislaine estava em seu veículo Fiat Punto, cor prata, placa OWM-9F38, e foi vista pela última vez na churrascaria Boi de Minas.

Durante levantamentos, através de imagens de videomonitoramento, as equipes conseguiram identificar um homem na condução do veículo da vítima e ao seu lado (passageiro) estava uma mulher de cabelos pretos. A citada imagem mostrava os indivíduos transitando na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia de Caratinga, possivelmente no dia do desaparecimento.

Após diligências realizadas em Caratinga, o casal foi localizado e abordado no bairro Santa Cruz, no momento em que trafegava em um veículo Fiat Uno.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, um em desfavor de Brenda Sthefanie Silva Rodrigues, 23 anos,

e outro em face de Vinícius Pereira Aleixo Marinho, de 21 anos. Com o autor foi localizado o celular da vítima.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Sávio Moraes, desde o desaparecimento da motorista as forças de segurança trabalharam incessantemente na busca de elementos informativos que desvelassem o desaparecimento e suas circunstâncias. “Durante as diligências foram angariados elementos objetivos e subjetivos robustos que apontaram a participação do casal tanto na subtração do automóvel da vítima quanto no desaparecimento dela, provas estas que subsidiaram a expedição dos mandados ora cumpridos”, detalhou a autoridade policial.

Ato sequencial ao cumprimento dos mandados de prisão, o casal apontou onde o corpo da vítima havia sido desovado, em um local de difícil acesso, a beira de um córrego do Lage, próximo a cachoeira Jaider Lourenço, divisa da zona rural de Caratinga com Piedade de Caratinga.

O cadáver foi encontrado já em avançado estado de putrefação, e ainda de acordo com o delegado, a mulher foi morta no mesmo dia em que desapareceu.

Conforme as investigações, Vinícius Pereira já conhecia a vítima por ter contratado algumas corridas com ela, e da última vez queria que Crislaine o levasse para Macaé, no Rio de Janeiro.

A motivação do crime ainda é desconhecida, podendo ser latrocínio, mas existem outras linhas de investigação. O veículo da vítima localizado na tarde desta quinta-feira (23) em Três Rios, no Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, possivelmente a vítima foi morta a golpes de faca. Assim a ocorrência foi codificada como ‘Latrocínio Consumado, Cumprimento de Prisão e Ocultação de Cadáver’.

Os envolvidos foram presos e encaminhados ao sistema prisional onde ficaram à disposição da polícia.

Devido ao estado avançado de putrefação do corpo não teve velório, o sepultamento aconteceu na tarde dessa quinta-feira (23) em Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares.