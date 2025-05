Desentendimento termina em morte na zona rural de Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU — Um homem de 28 anos foi morto a facadas na tarde deste domingo (25), no distrito de Santa Filomena, zona rural de Santana do Manhuaçu. O crime ocorreu dentro da residência onde a vítima morava junto com o autor, ambos trabalhadores rurais oriundos do Nordeste e residentes na comunidade há cerca de quatro anos.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, os dois consumiam bebida alcoólica quando se desentenderam. Durante a discussão, o autor, de 45 anos, atacou a vítima com golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu para uma propriedade rural em Conceição de Ipanema, onde trocou de roupa e, em seguida, escapou em direção a uma região de lavoura. Até o momento, ele não foi localizado.

A Polícia Militar segue com as buscas e pede a colaboração da população. Informações que possam levar ao paradeiro do autor podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência 190.