Desembargador caratinguense participa de livro sobre Ativismo Judicial

Em entrevista ao DIÁRIO, Veiga de Oliveira fala sobre papel da jurisdição diante deste fenômeno

DA REDAÇÃO- Na segunda-feira (3), a Livraria D´Plácido, em Belo Horizonte, recebeu o lançamento da obra “Ativismo judicial e processo: novas perspectivas da prestação da justiça”. A obra foi idealizada e organizada pelos juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ronaldo Souza Borges e Vitor Luís de Almeida.

O livro aborda a questão do ativismo judicial, do papel da jurisdição e do processo na sociedade atual. No prefácio, o presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias de Morais destaca que “o ativismo que se deseja e se espera da Justiça é aquele em que seus agentes se compenetrem de seu papel social, percebendo que a paz social que temos obrigação de construir não cabe toda dentro do formalismo dos processos ou de uma leitura excessivamente cartesiana da lei”.

Os autores convidados são magistrados, servidores do judiciário, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da advocacia pública e privada. Dentre estes autores está o desembargador aposentado José do Carmo Veiga de Oliveira, que é caratinguense. Há, ainda, a participação de dois autores estrangeiros, respectivamente, professores da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra.

Em entrevista ao DIÁRIO, o magistrado fala sobre a contribuição do ativismo judicial, quando ele pode ser nocivo e as perspectivas deste fenômeno no País.

O que é o ativismo judicial e qual a sua contribuição para a democracia e o Estado Democrático de Direito?

O fenômeno chamado de ativismo judicial é consequência inafastável de uma lacuna não preenchida, seja pelo Legislativo, que não cumpriu a sua missão constitucional no sentido de elaborar um diploma legal capaz de superar a demanda instalada perante o Judiciário e, ainda, seja pelo Executivo que, a seu turno, também não foi ativo o suficiente para prevenir o conflito por meio das medidas que lhe são próprias. Desta forma, as demandas geradas por essas lacunas, são submetidas ao Judiciário, mormente em sede constitucional, cuja competência de exercer a guarda que foi atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos estabelecidos na redação do artigo 102, da Constituição da República, de 1988.

A contribuição que se pode aferir para a democracia reside, basicamente, no próprio ato de proferir uma decisão que, ao nosso sentir, conforme já frisado, supre uma lacuna que não deveria estar sendo preenchida pelo Judiciário. No entanto, em se tratando da aplicação da lei, esse regramento somente poderia ser elaborado segundo o devido processo legislativo – princípio da reserva de lei formal – e não pela função do Estado que tem a competência e monopólio de prestar a jurisdição. E ao julgar, de uma forma bem clara e precisa, extrapola a sua própria competência, adentrando à esfera legiferante, outorgada à função do Legislativo. É evidente que gera um tipo de pacificação social, mas, tecnicamente, não é a forma adequada de suprir as lacunas do nosso Ordenamento Jurídico.

E de que modo o ativismo judicial pode ser nocivo?

A nocividade desse tipo de situação é que o Judiciário decide, e não legisla. O Supremo Tribunal Federal é uma Corte Constitucional, que tem a função de um “legislador negativo” e da forma como está acontecendo, vem desenvolvendo uma atividade que deixa, ainda, algumas lacunas por meio de suas decisões que não supre o vazio da normatização que somente pode ser tratada, adequadamente, pelo próprio Poder Legislativo. Reitero: a questão desafia a aplicação do princípio da reserva de lei formal. Para tanto, deve-se ouvir a sociedade em seus mais variados matizes, para se alcançar uma conclusão a respeito das temáticas que se tem reclamado quanto ao vácuo da legislação. Por meio de decisões judiciais, esses espaços continuarão a existir, e, então, essas lacunas persistirão.

Temos observado no País a judicialização das mais diversas situações, inclusive da política. O Poder Judiciário está extrapolando as suas funções?

Primeiramente, é de afirmar que a Constituição da República, de 1988, escancarou as portas para o acesso à prestação jurisdicional, a partir do momento em que afirmou que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. De outro lado, também foram criados os Juizados Especiais que, a partir da sua implementação, os brasileiros que não tinham acesso à jurisdição passaram a exercer a sua condição de cidadãos. Exemplo claro disso foi a mudança de cultura no Brasil a partir da edição do Código de Defesa do Consumidor. Considerando-se essas premissas, vemos que todas as situações que se referem a um mínimo de possibilidade de litígio, têm sido apresentadas ao Judiciário. No que tange à vida política, isso tem sido uma grande verdade e nós temos assistido a essas ocorrências. O Judiciário tem se tornado muito importante no contexto da vida em sociedade no Brasil. Com a transmissão ao vivo dos julgamentos em Plenário do Supremo Tribunal Federal, e, como não poderia deixar de ser, tem esse ou aquele cidadão que discorda dos resultados dos julgamentos proferidos.

O senhor é um dos autores do livro “Ativismo judicial e processo: novas perspectivas da prestação da justiça”. Fale sobre sua participação nesta obra.

Recebi o gentil convite de parte do nosso Colega e Amigo, Dr. Vitor Luís de Almeida, para participar dessa obra coletiva a respeito do tema de tamanha relevância. Busquei, na minha percepção, uma forma para promover a abordagem que tivesse o condão de explicar esse fenômeno como caminho para a entrega da prestação jurisdicional. Cabe, ao Juiz, naturalmente, quando chamado a intervir num conflito por meio do exercício da jurisdição, atender aos reclamos das partes. E caminhei no sentido de mostrar como isso ocorre e de que modo o Juiz deve agir ao prestar a jurisdição, sempre com imparcialidade. O Juiz quando profere uma sentença, ou quando aprecia um recurso nos Tribunais, está, na verdade, expondo o sentido, a razão de sua percepção e, sobretudo, declinando a sua convicção, e, por esse modo de agir, as partes poderão exercer o contraditório, elaborando o seu recurso para os Tribunais, na expectativa de que a decisão que foi proferida, seja confirmada, ou reformada e, até mesmo, dependendo das circunstâncias de ordem processual, ser anulada e outra será proferida, reexaminando a matéria, novamente. Esse é o modo pelo qual se atua no exercício da jurisdição e, especificamente, da Judicatura, o que fiz durante os 28 anos em que servi à sociedade como Magistrado.

Quais são as perspectivas para o ativismo judicial no Brasil?

Essa é uma situação que somente o tempo poderá responder. Vivemos uma época em que todos julgam ser titulares de algum tipo de direito. Estamos vivendo um fenômeno econômico mundial rotulado de globalização, que foi inclusive tema de minha tese de Doutorado. Pude constatar e comprovar que esse fenômeno data de mais de 3.000 anos Antes de Cristo e não a partir das grandes navegações do Século XVI. Só que hoje, com a tecnologia da informação, toma-se ciência de fatos ocorridos qualquer parte do planeta em segundos. Exemplo disso: estava em Salamanca – Espanha – participando de um evento vinculado ao meu Pós-Doutorado quando uma Colega me mostrou o rompimento da barragem de Brumadinho, reproduzindo as imagens. Vejamos que não existe mais dificuldade de acesso à informação e isso é muito relevante para os dias atuais. Devemos ficar alertas e buscar atitudes que nos conduzam, efetivamente, à tomada de certas decisões que nos conduzam com segurança e, sobretudo, muita confiança nesse marco da vida em sociedade em redes das mais variadas formas e perspectivas, cada uma analisada à luz de nossa individualidade.