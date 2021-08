Descubra quem são os atletas que gostam de apostar alto em cassinos

Com rotinas exigentes que demandam alta performance, não é surpresa que muitos atletas gostem de hobbies que proporcionem grandes doses de emoção e os jogos de cassino são algumas das escolhas favoritas.

Muitos esportistas mundialmente famosos adoram jogar nesses estabelecimentos durante horas a fio e abaixo será possível conhecer um pouco mais sobre eles.

Estrelas do basquete adoram apostar alto

Michael Jordan é famoso por ser o maior atleta da história do basquete e o astro, que também tem uma participação nos cinemas por meio do longa “Space Jam: O Jogo do Século”, é conhecido pela garra e versatilidade tanto dentro quanto fora das quadras.

A relação de Jordan com os jogos de cassino e apostas de maneira geral é de longa data e o ex-jogador conta com casos interessantes desde a década de 90. Por exemplo, em 1993 ele apostou mais de 165 mil dólares em apenas uma noite em um cassino de Atlantic City.

Ele também é um grande fã de apostas em relação ao seu próprio desempenho em outros esportes como golfe e, segundo um empresário californiano, a estrela já apostou mais de um milhão em uma única partida de 18 buracos.

Aposentado há mais de uma década, Jordan continua realizando apostas e jogando com amigos e à medida que os serviços online evoluem, incluindo nisso a chegada de novas tecnologias como a internet das coisas, os cassinos se mostram uma opção cada vez mais vantajosa.

Amigo de longa data de Jordan, o ex-jogador e atual comentarista de basquete Charles Barkley é outro que adora apostar alto.

Em uma entrevista para a ESPN em 2006, ele revelou que já apostou mais de 10 milhões em diferentes jogos de cassino, incluindo 2,5 milhões de dólares em uma única partida longa de blackjack e 700 mil dólares em um palpite relacionado ao Super Bowl, a grande final do campeonato anual de futebol americano.

Recordista mundial da natação também é fã das apostas

Conhecido por ser o maior nadador de todos os tempos, não é surpresa que Michael Phelps também seja um grande fã de jogos e das diversas modalidades disponíveis. O atleta começou a jogar por meio dos cassinos online e costuma frequentar estabelecimentos físicos quando tem tempo.

Phelps adora as salas VIP dos cassinos e costuma gastar horas por elas quando visita esses lugares. Jogador assíduo de poker e blackjack, o nadador já foi visto diversas vezes entrando em um estabelecimento em um dia e saindo apenas no meio da noite após horas de disputas acirradas.

Com o recorde mundial de medalhas de ouro na natação, não é surpresa que ele tenha escolhido duas modalidades tão dependentes da habilidade quanto o poker e o blackjack, já que ambas são muito competitivas e demandam altos níveis de raciocínio lógico e matemático para se destacar.

Fonte: Pexels

Craques do futebol também são fãs de jogos de cassinos

Além de grandes atletas no basquete e natação, também existem diversos craques do futebol que gostam de apostar em jogos de cassino. Muitos poderiam ser mencionados, mas o atacante Mario Balotelli é um dos mais famosos.

Amplamente considerado uma das grandes estrelas do futebol italiano, ele adora disputar diversas partidas de modalidades como blackjack e roleta nos cassinos, sendo o protagonista de diversas histórias incríveis relacionadas a esses jogos.

Uma das mais famosas ocorreu em 2011, quando Balotelli estava na Inglaterra para disputar uma partida e se viu com um pouco de tempo livre nos dias que antecederam ao jogo.

A estrela do esporte da bola redonda aproveitou a ocasião para visitar o tradicional cassino Manchester 235 e jogar um pouco de roleta para se divertir. Especialista de longa data na modalidade, ele cravou um prêmio de mais de 25 mil euros durante a visita.

Como havia feito amizade com o garçom que estava lhe servindo, o craque imediatamente deu uma bela gorjeta de mil euros para agradecê-lo pela boa companhia.

Além de Balotelli, outros jogadores de futebol que contam com uma boa relação com os cassinos são o inglês Wayne Rooney, o português Cristiano Ronaldo e o brasileiro Ronaldinho Gaúcho.