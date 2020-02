Descartada suspeita de Coronavírus em padre internado no HNSA

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga descartou a suspeita de Coronavírus em um padre internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Conforme apurado pelo DIÁRIO, por ter apresentando sintomas que se encaixavam no quadro da doença, ele ficou isolado na unidade médica.

A reportagem ainda obteve informações de que este padre já trabalhou em Guiné Bissau, na África, por 10 anos, mas retornou ao Brasil há bastante tempo e nos últimos seis meses reside com a família em Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu.

Conforme a Secretaria de Saúde de Caratinga, ainda não há um diagnóstico em relação ao paciente, mas a suspeita de Coronavírus está descartada. “Ele está sendo acompanhado pela equipe da Vigilância Epidemiológica, que está realizando diversos exames”, frisa o comunicado.

Até o fechamento desta edição, o padre permanecia internado e o nome, bem como seu estado de saúde, não foram divulgados.

=====

SITUAÇÃO EM MINAS

Além das três notificações investigadas em Belo Horizonte, há outras três, de pessoas da mesma família, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Elas apresentaram os sintomas de coronavírus após retornarem, nessa terça-feira (25), de uma viagem à Lombardia, na Itália, a mais atingida pelo vírus no país europeu. É a mesma região onde esteve o paciente de 61 anos que se tornou o primeiro caso confirmado no Brasil.

Há também um paciente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, com sintomas da doença. Ele está em uma área de isolamento na unidade, onde aguarda o resultado de exames.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, um homem que retornou de viagem à Itália na última terça-feira (26) e apresentou sintomas, também está internado no Hospital Regional João Penido.

Já em Montes Claros, no Norte de Minas, a prefeitura também confirmou a suspeita da infecção. Um paciente está internado no Hospital Universitário Clemente de Faria e segue sendo atendido de acordo com os protocolos internacionais estabelecidos para o coronavírus.

Na noite dessa quarta-feira (26), o prefeito de Lavras, no Sul de Minas, José Cherem, informou, pelo Facebook, que há, na cidade, uma mulher que retornou de uma viagem à Ásia na última terça-feira (25) também com sinais da doença. Ele disse que a mulher não teve contato com ninguém desde que chegou, já procurou diretamente uma unidade de saúde, e que, como mora sozinha, permanecerá isolada por 14 dias na própria casa, até que os resultado dos exames fiquem prontos.

Informações: Hoje em Dia