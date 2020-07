Descartada possibilidade de lockdown em Caratinga

Como ações de enfrentamento ao coronavírus, barreiras sanitárias foram intensificadas

CARATINGA- Com avanço no número de casos de covid-19 em Caratinga e região, muitas pessoas questionaram quais medidas mais rígidas poderiam ser adotadas na macrorregião do Vale do Aço, da qual esses municípios fazem parte.

Na manhã de segunda-feira (29/06), no encontro entre os prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Aço, o município de Caratinga foi representado pela secretária de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos.

Durante a reunião, foi descartada a possibilidade de lockdown na região. A secretária Jacqueline já havia dito em ocasião passada que os municípios seguem alinhando medidas de prevenção ao novo coronavírus.

BARREIRA SANITÁRIA

As Barreiras Sanitárias são imprescindíveis para conter a curva de transmissão do Coronavírus. Em Caratinga, a ação foi intensificada e além de realizar a medição da temperatura corporal dos motoristas, também está sendo realizado um trabalho de conscientização, entregando folhetos com dicas de prevenção e distribuindo máscaras de proteção.