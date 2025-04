Descansando no Poder de Deus – 4

Esperar, Caminhar, Descansar

Esperar pode doer – e muito. Tenho tido essa experiência. Isso se torna ainda mais difícil quando não confiamos naquilo ou naquele que é o responsável pela resposta – não é verdade?

E esperar em Deus – qual é o sentido dessa expressão?

Certamente não é ficar parado, inativo.

Muitas vezes, confundimos descanso com inatividade, como se confiar no Senhor fosse cruzar os braços e aguardar um milagre. Mas a fé verdadeira não nos imobiliza — ela nos impulsiona.

Temos uma linda passagem escrita há mais de 2700 anos – pelo profeta Isaías. Naquela época, em seu país, seu povo, tudo era ruínas e sofrimento. Contudo, ele teve coragem e assim registrou:

“Os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem” (Isaías 40:31).

Vamos ver mais de perto o que ele disse: Há uma progressão no seu pensamento.

Primeiro, voar. Depois, correr. Por fim, apenas caminhar.

Isso significa que, às vezes, Deus nos dá asas para subir acima dos problemas. Outras vezes, força para correr. Mas, muitas vezes, nos ensina a simplesmente continuar andando, passo a passo, na confiança silenciosa de que Ele está no controle.

Cabe aqui lembrar de outro herói de nossa fé – Moisés.

Você já imaginou a situação: ele e seu povo (talvez um total de 6 milhões de pessoas) já tinham andado a pé ou em algum animal (mula, cavalo) – há vários dias, e no deserto. De repente, um grito: – O Faraó está atrás de nós com seu exército!

Ele clamou a Deus, e recebeu resposta imediata: – Levanta teu cajado sobre o mar!

– Só isso? E, no desespero e na confiança, ele ergueu seu cajado e o mar se abriu.

Também, nesse mesmo assunto, precisamos lembrar outra vez do discípulo de Jesus, Pedro: Alto mar, madrugada, e de repente, o que é aquilo – alguma coisa ou alguém andando sobre as águas? Um fantasma? Não, era o Senhor Jesus.

Pedro, que sempre queria ter experiências novas, pediu pra Jesus chamá-lo. E Jesus o chamou: – Vem cá, Pedro! E ele olhou para as águas, mas no impulso das palavras do Mestre, conseguiu sair do barco. Você já imaginou? E lá ia ele, passo a passo, andando sobre as águas!

Os leprosos que Jesus curou tiveram que ir até os sacerdotes antes de verem a cura (Lucas 17:14). A resposta de Deus veio no movimento, na obediência, na caminhada de fé.

Descansar em Deus não é sinônimo de inércia. É seguir em frente com a certeza de que Ele guia cada passo. Talvez você esteja esperando um sinal claro, uma solução instantânea. Mas e se Deus estiver te chamando para caminhar primeiro?

O que você tem deixado de fazer por medo ou insegurança? Sua espera em Deus é cheia de fé ou apenas uma desculpa para não agir?

Assim, que tal essa conclusão: Descansar é a jornada daqueles que aprenderam que a paz de Deus não é fuga, mas força em movimento?

Descansar é saber que Ele já preparou o caminho. Pergunta: estamos dispostos a dar o próximo passo?