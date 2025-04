Descansando no Poder de Deus-3

Além das Palavras

Creio que você concorda comigo, que falar sobre fé até é algo muito fácil.

Contudo, confiar, isto é, ter a confiança que Deus está no controle de tudo, isso é, de fato, outra história.

Muitas vezes até dizemos que Ele, Deus, está no controle de uma situação na nossa vida, mas – e aí vem a pergunta – por que perdemos o sono?

Cantamos sobre descanso, mas vivemos ansiosos. Será que nossa fé tem sido apenas palavras?

Um dia, neste mesmo mundo em que nós vivemos (só que há quase 2.000 anos), Jesus fez um convite que ainda ecoa em toda a terra:

“Venham a mim… e eu lhes darei descanso” (Mateus 11:28).

Talvez é preciso dizer aqui que descanso, descanso verdadeiro e profundo, não é algo que se recebe como se fosse um objeto.

Como assim? Existe “descanso” de verdade que seja diferente?

Sim, com certeza. O próprio Jesus apontou para esse detalhe. Ele disse também: “Aprendam de mim… e vocês encontrarão descanso para suas almas” (Mateus 11:29).

Então, DESCANSAR é preciso APRENDER !

Aprender sempre implica em ter experiência. Fiz vários cursos só ouvindo. Não houve nenhuma parte prática. Aprendi alguma coisa daquilo que foi supostamente “ensinado”? Não.

Conhecer os versículos certos (como os mencionados acima) é muito bom, mas isso não basta: eles falam e prometem a paz e o descanso, mas poucos vivem essa paz que eles prometem.

Por quê?

Porque descanso em Deus não é questão de conhecimento, mas de entrega . Não basta falar que confiamos — precisamos viver como quem confia .

Um exemplo muito marcante aconteceu na vida de Pedro: ele andou sobre as águas – sim! Mas somente enquanto manteve os olhos em Jesus. No momento em que deu mais atenção ao vento do que à Palavra do Mestre, ele afundou (Mateus 14:30).

Não foi a tempestade que o derrubou, mas a falta de confiança no que já sabia. Quantas vezes somos como Pedro? Dizemos que cremos, mas vivemos como se dependêssemos apenas de nós mesmos.

O verdadeiro descanso acontece quando paramos de apenas falar sobre Deus e começamos a viver a realidade da Sua presença.

Por isso, essa é a pergunta que precisamos responder:

– O que tem dominado seus pensamentos ultimamente? Suas ações mostram uma fé que descansa ou ela é apenas um discurso que as pessoas admiram?

A paz que Deus oferece vai além das palavras — vamos vivê-la – cada dia!