Descansando no Poder de Deus-1

Quando a Força se Faz Silêncio

O que fazer quando tudo parece sem solução, sem saída, sem ajuda de lugar nenhum?

E quando confiar em Deus mais se parece com um ato de espera barulhenta — orações desesperadas, apelos incessantes, expectativas de algum sinal visível?

Ainda mais: Quando a resposta é o silêncio? E se a força de Deus não vier como um terremoto, mas como um sussurro?

Temos alguns exemplos da história: um povo, o povo de Israel, estava encurralado. Isso aconteceu há aproximadamente 3.500 anos.

Os historiadores anotaram assim: O exército de Faraó estava atrás, e o mar agora estava pela frente. Encurralados por todos os lados – desespero total!

Eles clamaram, e a resposta de Moisés foi desconcertante: “O Senhor lutará por vocês; fiquem quietos” (Êxodo 14:14). Quietos? Como descansar quando tudo ao redor grita desespero?

A verdade é que o poder de Deus não se mede pelo barulho.

Teve outro herói – denominado Elias, o profeta, que desafiou reis e enfrentou tempestades. Onde ele aprendeu isso? No alto de um monte, do monte Horebe. Ele esperava que Deus fosse chegar num vento forte, ou num terremoto, ou mesmo, no fogo.

Quando a resposta veio, quando Deus se revelou, Ele veio numa brisa suave (1 Reis 19:11-12).

A força que realmente sustenta não é a que faz barulho, mas a que permanece firme quando tudo dentro de nós quer correr ou gritar.

Foi assim com Jesus diante de Pilatos, com Paulo e Silas na prisão, com tantos heróis invisíveis que descansaram mesmo quando o mundo tremia.

Talvez sua maior batalha hoje não seja contra circunstâncias, mas contra a inquietação do seu próprio coração. Você está esperando Deus agir como um trovão, quando Ele quer que você aprenda a confiar no silêncio.

O verdadeiro descanso não está na ausência de lutas, mas na certeza de que Deus já está no controle, mesmo quando não ouvimos Sua voz.

Você consegue se aquietar e confiar?

Rev. Rudi A Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão