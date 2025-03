DESAPARECIMENTO DECIFRADO?

Ossada encontrada pode ser a resposta para seis anos de incerteza

CARATINGA – O comerciante José Geraldo Dornelas está desaparecido desde o dia 12 de agosto de 2019, quando foi visto pela última vez no Santuário de Adoração, por volta das 8h. Quase seis anos depois, no dia 25 de agosto de 2025, uma ossada foi descoberta no bairro Santa Zita, e a possibilidade de ser de José Geraldo voltou a ser levantada. O irmão do comerciante, Vanderlei Dornelas, concedeu uma entrevista ao Diário de Caratinga para falar sobre os novos desdobramentos do caso.

“Ontem (terça-feira/25), com a descoberta dessas ossadas, surgiu a possibilidade de ser do José Geraldo. Desde o seu desaparecimento, em 2019, a família nunca parou de procurar por ele. A dor e a angústia de não ter respostas continuam a nos marcar”, disse Vanderlei, visivelmente emocionado.

A descoberta das ossadas foi comunicada à família por um repórter local, que afirmou, inicialmente, que se tratavam de restos humanos. Vanderlei, ao ser informado, imediatamente dirigiu-se ao local e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML), onde confrontou as informações. “Foi muito chocante e doloroso para nós. Quando cheguei ao IML, encontrei um pedaço de um documento que parecia ser do meu irmão. O nome da minha mãe e o número de CPF estavam legíveis, apesar de o documento estar parcialmente queimado”, relatou Vanderlei.

A possibilidade de que os restos mortais pertençam a José Geraldo é reforçada por outros indícios, como os sapatos encontrados no local, que lembram o tipo que ele costumava usar, e uma fivela de cinto que, segundo Vanderlei, era idêntica à que seu irmão usava. Contudo, ele se mostrou cauteloso, afirmando que ainda é necessário aguardar os resultados da perícia para confirmar a identidade.

José Geraldo desapareceu em 2019 após ser visto pela última vez nas proximidades do Santuário de Adoração, por volta das 8h30. Segundo a família, ele ficou nas redondezas até aproximadamente 12h15, e a partir desse momento, não houve mais notícias. “Fizemos buscas incessantes em um raio de 15 quilômetros ao redor de Caratinga, passando por matas, bueiros e pontes. O apoio da comunidade e da imprensa foi fundamental para nos dar forças durante todo esse tempo”, contou Vanderlei.

Ainda que a descoberta das ossadas tenha trazido uma possível pista sobre o paradeiro de José Geraldo, Vanderlei reforça que a angústia permanece até que a causa da morte seja esclarecida. “A saudade vai ficar para sempre, mas precisamos saber o que aconteceu, qual foi a causa da morte, para que possamos encontrar paz”, declarou.

Sobre a questão da documentação, que inicialmente havia sido apontada como ausente no momento do desaparecimento, Vanderlei agora acredita que José Geraldo poderia realmente ter levado os documentos consigo. “Na época disseram que ele não estava com os documentos, mas agora, com essa descoberta, parece que ele os carregava”, afirmou.

Em relação ao estado de saúde de José Geraldo, Vanderlei revelou que o irmão enfrentava problemas de depressão desde a década de 1980, com acompanhamento médico regular. “José Geraldo sempre foi muito ativo, sempre cuidou da família e dos amigos, mas a depressão o acompanhou ao longo dos anos”, lembrou.

Agora, com as novas evidências, a família aguarda ansiosamente pelos resultados dos exames que possam confirmar a identidade das ossadas.

NOTA DA PC

Sobre as ossadas encontradas, a Polícia Civil emitiu a seguinte nota:

“A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª DRPC-Caratinga, informou que na data de hoje, 25/03/2025, após a notícia do encontro da ossada no bairro Rodoviário, em Caratinga/MG, a perícia criminal foi acionada para realização dos trabalhos de praxe. Ato contínuo, com o escopo de identificar a ossada, o material será encaminhada para seção especializada do IML em Belo Horizonte/MG para realização de exame antropológico e, posteriormente, exame de DNA”.