João do Carmo de Jesus, 57 anos, morador de Revés do Belém está desaparecido desde o dia 18/11/2024. Ele foi visto pela última vez no Sítio Barrinha, localizado nas proximidades do Rio Doce, em Revés do Belém.

Informações: Delegacia de Polícia Civil de Caratinga pelos telefones (33) 3322-6532; 181 e 190.