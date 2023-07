DESAPARECIDO

Maria Aparecida está à procura do filho Wilian Martins Burgareli, que desapareceu na manhã desta quarta-feira (26), no centro da cidade.

Willian faz tratamento no Caps AD, faz uso de medicamentos e quem tiver informações sobre seu paradeiro, pode fazer contato pelo (33) 99194-9888 ou (33) 99989-8483.