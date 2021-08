Familiares procuram por notícias a respeito do paradeiro de Luiz Carlos dos Santos Júnior, 25 anos. Ele residia em Dores do Rio Preto (ES) e a última informação a seu respeito é que no dia 13 de julho, ele comprou uma passagem em Manhuaçu com destino à Caratinga.

Quem tiver alguma informação, que faça contato com a irmã Leidiane (WhatsApp 8 99914-9985) ou com a mãe Angelita (WhatsApp 32 99850-0517).