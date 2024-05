Palestra foi promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste em parceria com o Sicoob Credcooper

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A parceria entre Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste, Sicoob Credcooper e Sebrae resultou em um mais um evento, desta vez direcionado aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino da cidade.

Na última quinta-feira (9), nas dependências da Escola Estadual Monsenhor Rocha, foi realizada uma palestra divertida e ao mesmo tempo emocionante, ministrada por Thiago Varejo, sempre com o intuito de convidar os participantes a desenvolverem o comportamento empreendedor!

Thiago Varejo é de Minas Gerais. Como todo mineiro original, sabe conduzir uma boa prosa com energia, carisma e bom humor, empresário de sucesso, tem no desenvolvimento de suas palestras a realização de um sonho, e busca motivar os jovens a lutarem também pelos seus sonhos.

Juntamente a palestra, os Jovens são motivados a participarem o Desafio Liga Jovem do Sebrae.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, “despertar o lado empreendedor de cada aluno é fundamental para que tenhamos adultos pensantes e que conquistem, com sucesso o seu lugar”.

O que é o Desafio Liga Jovem?

É uma competição gratuita entre equipes de estudantes de todo o Brasil, com o desafio de resolver um problema das suas escolas e/ou comunidades, usando tecnologia.