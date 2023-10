Desafio Escolar de Basquete em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- No último sábado (21), aconteceu na Escola Estadual Frei Carlos em Piedade de Caratinga, o “Desafio Escolar de Basquete”, envolvendo a escola do município e a Escola Estadual José Augusto Ferreira de Caratinga. O evento contou com a realização de duas partidas de basquetebol em duas categorias de idade – sub 14 e sub 17 masculinos.

O objetivo do evento foi a troca de experiências entre as equipes escolares e o intercâmbio esportivo, objetivando a manutenção técnica de ambas as equipes, que desenvolvem trabalhos contínuos na modalidade.

Na primeira partida envolvendo as equipes sub 14, a Escola Estadual Frei Carlos venceu pelo placar de 49 a 9. Já na partida da categoria sub-17, a vitória foi da Escola Estadual José Augusto Ferreira, que venceu uma partida equilibrada por 55 a 49.

A prefeitura de Piedade de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e Lazer foi parceira do evento, realizando a premiação com troféus e medalhas.