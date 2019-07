Desafio do quarto andar da maternidade

Mobilizações para preparação do espaço que comportará atendimentos especializados

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga realiza o chamamento aos interessados em fazer doações para as reformas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e orienta que os doadores se dirijam à tenda instalada na Praça Getúlio Vargas, onde será feito um Prévio Cadastro.

A Administração Municipal reitera que para que as doações aconteçam com responsabilidade e transparência, após a etapa dos cadastros realizados com os voluntários “Amigos do Hospital”, a nova administração do HNSA conduzirá de forma legal a efetivação das doações, com foco na prestação de contas.

Na última quarta-feira (10), o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira conseguiu nova emenda parlamentar com o deputado Mauro Lopes destinada à preparação do 4º andar para novos atendimentos especializados. O recurso não alcança a totalidade do custeio da obra, e por este motivo busca-se doações para as melhorias estruturais.

Maria do Rosário Chequer explica o desafio da obra do quarto andar do prédio maternidade. “Vamos fazer campanhas, já temos o dinheiro da emenda parlamentar que não será suficiente, mas já estamos em busca de empresários, que junto conosco consigam fazer o fechamento do valor do orçamento da obra. Nossa arquiteta deve entregar no máximo até amanhã (hoje), esse valor fechadinho. Os colaboradores podem doar materiais de construção ou um crédito para buscarmos o material, pois precisamos descrever efetivamente o que será usado. O dinheiro é importante para pagar o pessoal de trabalho, então Amigos do Hospital estarão na frente dessa situação. E amanhã (hoje) o Instituto Solidário também lança um novo sistema de doação”.

A secretária de Saúde, Jacqueline dos Santos, frisa que a expectativa é de que mais pessoas sejam solidárias ao hospital, como tem sido nos últimos dias. “Partindo dessa ação que já está em movimento e percebemos o envolvimento de várias igrejas, a mobilização está sendo gigante e muito expressiva, uma iniciativa muito bacana; estejam à vontade para maiores doações. Se alguma pessoa física ou jurídica tiver disponibilidade financeira, procure, existe o cadastro na tenda, que será encaminhado para a gestão no hospital, para que a reforma aconteça em um tempo recorde”.