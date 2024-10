Corrida de rua reuniu cerca de 300 atletas. Evento contou com apoio da Prefeitura e do comércio local e foi considerado um sucesso

BOM JESUS DO GALHO – O domingo (27) foi marcado pelo esporte em Bom Jesus do Galho. Pela primeira vez a cidade recebeu o Desafio Boachá. A corrida atraiu cerca de 300 atletas vindos de diversos municípios de Minas Gerais. O evento contou com apoio da Prefeitura e do comércio local.

Uma nova adepta da corrida

O sucesso do evento atesta que a corrida de rua é uma das provas do atletismo que mais cresce no mundo. Um exemplo deste sucesso é a técnica de enfermagem Beatriz Aparecida, que aderiu a essa prática esportiva. Ela conta sua trajetória no atletismo e relata que sempre gostou de atividades físicas. “Sempre tive uma vida ativa, joguei futebol desde criança. A respeito da corrida, vi algumas amigas postando foto e me convidaram a participar de uma corrida em Vermelho Novo, que aconteceria em julho. Em junho desse ano decidi a começa a correr. No primeiro dia já consegui correr 5 km sem parar em 32 minutos. Desde então me apaixonei pela corrida”.

Ela recorda que participou da prova em Vermelho Novo, realizada em 21 de julho de 2024, sem pretensão de pódio. “Quando terminei a corrida vi que fiquei em primeiro lugar na categoria da minha idade e no geral fiquei em 8º lugar. Fiquei muito feliz e muito empolgada, daí pra frente já corri mais três provas”, disse a atleta, que foi mais uma vez foi pódio em sua categoria no Desafio Boachá Bom Jesus do Galho.

Conforme Beatriz, o hábito de correr lhe trouxe benefícios. “A corrida me proporcionou conhecer pessoas incríveis, lugares maravilhosos e sem contar o principal: minha saúde e preparo físico mudaram muito. E uma coisa, a melhor de todas, incentivei várias pessoas e hoje eles correm junto comigo. Não quero parar de correr e já tenho a próxima corrida que vai acontecer em 16 de novembro em Raul Soares”.

Um dos organizadores do Desafio Boachá, ao lado de Dion Leno, Eraldo Júnior, o ‘Juninho do Pelota’, que é educador físico, explica que a prática regular de corrida de rua pode trazer diversos benefícios para a saúde e qualidade de vida, “como perda de gordura corporal, aumento da resistência, melhora da autoestima, saúde do coração e dos pulmões, aumento da força e estabilidade das articulações e contribuição para prevenir sintomas de depressão, ansiedade e estresse”, listou, avisando, no entanto, que é prudente consultar profissionais da saúde antes de começar a correr.

Esporte democrático

A corrida de rua é um esporte democrático, que só exige roupas adequadas e um par de tênis. E isso que foi visto nas ruas de Bom Jesus do Galho, onde atletas de diversas idades participaram. Além do espírito de competição, o espírito de confraternização predominou. “A premiação foi feita por faixa etária de 5 em 5 anos para primeiro, segundo e terceiro colocados nas categorias masculino e feminino. Houve também premiação para maior equipe e premiação geral primeiro, segundo e terceiro colocados com troféus e dinheiro. Todos os participantes ganharam medalhas e também promovemos a Corrida Kids, que foi um sucesso”, considerou o organizador.

A organização do Desafio Boachá agradeceu aos patrocinadores. “Toda cidade se uniu para o evento, agradecemos a Academia Jr Fitness, Studio Fitness Fernanda Morais, Fibron, Turcão Bar, Sicoob, Castro Gomes Móveis e Eletro, Centro Automotivo Bom Jesus, Auto Posto Calixtão, Saulus Sorveteria e Hamburgueria, Pizzaria Imperial, WK Modas de Esportes, Supermercado Travenzoli, Nova Farma e Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho”.

Dion Leno enalteceu o papel dos apoiadores e incentivadores para que esse projeto acontecesse. “A união e determinação de todos fez com que o 1º Desafio Boachá em Bom Jesus do Galho fosse um sucesso! Agradecimento especial a essa equipe que abrilhantou o evento com muito compromisso e dedicação, cada um fazendo o seu melhor e desempenhando sua missão, equipe de staff composta pela equipe do Desafio Boachá, Fibron e Prefeitura de Bom Jesus do Galho”.

Avaliação

Acostumado a participar de corridas em várias cidades brasileiras, o professor Walber Gonçalves de Souza, que também é colunista do DIÁRIO, participou do Desafio Boachá e considerou: “Evento top!! Parabéns!! Que aconteça mais vezes!”.

Eraldo Júnior fez sua avaliação sobre o Desafio Boachá. “Faço uma avaliação positiva, onde superou as nossas expectativas. É um evento que a gente vai manter na nossa cidade, vai virar uma corrida tradicional em Bom Jesus do Galho. Todo ano a gente vai fazer esse evento acontecer, manter essa data, virar um evento tradicional e cultural na nossa cidade”, antecipou.

Ele observou que é muito importante, além de do evento, a organização dos participantes, que criaram grupos de corrida. “Então, movimentou bastante a nossa cidade. Eu vejo um ponto positivo nisso aí, as pessoas, além de estarem praticando atividade física, participam de um momento de lazer também, que agora vai fazer parte do calendário cultural da nossa cidade”, ponderou Juninho, destacando a máxima: “Mente sã, corpo são”.

Após a premiação, aconteceu o show com Nathan Vieira.