Desabamento em igreja Parte da estrutura do arco sobre o altar cedeu

SÃO JOÃO DO ORIENTE- Parte de uma igreja, situada à Rua Padre Francisco Weber, no distrito de Santa Maria do Baixio, em São João do Oriente, desabou na manhã de ontem. Ninguém ficou ferido.

Às 6h30, a secretária da igreja percebeu o desabamento e os bombeiros foram acionados, constatando que parte da estrutura do arco sobre o altar havia colapsado.

Um engenheiro da Prefeitura esteve no local, avaliou o imóvel e orientou aos responsáveis a necessidade de retirada do entulho e providências para o escoramento do arco. Conforme o profissional, não houve dano aparente na laje e na viga que a sustenta. O local foi isolado e trancado.