Derramamento de santinhos na mira da Justiça e do Ministério Público

CARATINGA- Nas primeiras horas deste domingo (2), as ruas da cidade já estavam lotadas com santinhos de políticos, o que demandou o trabalho de equipes da limpeza pública. A prática é crime e está na mira da Justiça Eleitoral e do Ministério Público.

O juiz Consuelo Silveira Neto destacou que as medidas já estavam sendo providenciadas, como forma de punir o responsáveis. “Infelizmente nós já detectamos a prática do derramamento de santinho nas proximidades de algumas sessões eleitorais, mas as medidas já estão sendo tomadas, a Polícia Militar já está lavrando o boletim de ocorrência, os oficiais de justiça eleitoral estão se deslocando até o local para também certificarem e todo esse material será encaminhado ao ministério público para que o candidato seja responsabilizado por esta medida, o candidato ou seu cabo eleitoral que optou por sujar as ruas no dia da eleição”.

O promotor Alcidézio Bispo citou que essa é uma prática, infelizmente, “recorrente”. “Já verificamos e a atuação do Ministério Público vai ser incansável, implacável, a gente já está passando nas seções eleitorais, nos locais de votação, juntamente com os juízes eleitorais, com a Polícia Militar, e essa conduta está sendo documentada pelos oficiais de justiça, também pela Polícia Militar, filmado, gravado, lavados autos de apreensão desse material, tanto o candidato pode ser responsabilizado civil e criminalmente, como quem está praticando essa conduta por ele. Configura o crime de boca de urna, essa é uma das formas mais recorrentes de prática desse crime, que acontece no dia das eleições, e o ministério público irá combater”.