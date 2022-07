DER-MG vai recuperar pavimento de parte da MG-329 e LMG-823

Serão contemplados os trechos Bom Jesus do Galho-Caratinga e São Sebastião do Anta- Inhapim

DA REDAÇÃO- O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) abriu processo de licitação para recuperação funcional do pavimento na Rodovia MG-329, trecho Bom Jesus do Galho – Caratinga e Rodovia LMG-823, trecho São Sebastião do Anta – Inhapim. A execução dos serviços está restrita ao âmbito de circunscrição da 40ª Unidade Regional do DER/MG – Coronel Fabriciano.

Os usuários destas rodovias, constantemente, reclamavam das condições da estrada, que estava tomada por buracos. Recentemente, o DER-MG justificou que a MG-329 estava bastante sobrecarregada sendo utilizada como desvio, devido à interdição da BR-262, na altura de Abre Campo. O Departamento realizou ainda uma operação tapa-buracos, mas, os retalhos deixam a rodovia cheia de ondulações e aumentam os perigos no local, o que será solucionado com a recuperação do pavimento.

O valor estimado pelo DER/MG está orçado em R$ 11.492.716,18. A data de abertura da licitação é 9 de agosto, às 9h. A data de início das obras ainda não foi divulgada.