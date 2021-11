DER-MG inicia restauração da MG-111, entre Manhuaçu e Ipanema

MANHUAÇU – Tiveram início as obras de restauração da rodovia MG-111, entre Manhuaçu e Ipanema, por parte do DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais). Em Ipanema, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), o diretor geral do DER-MG, Robson Carlindo Santana Paes Loures, anunciou o início oficial das obras, em reunião com os prefeitos Júlio Fontoura (Ipanema), Maria Imaculada (Manhuaçu), Carlos Rodrigues da Silva (Chalé), Samuel Lopes (Conceição de Ipanema), Paulinho do Digudinho (Santana do Manhuaçu) e Marcos Vinícius (Coronel Fabriciano), entre outras autoridades. Também presentes, o deputado estadual Gustavo Santana; diretor municipal de Trânsito de Manhuaçu, Eustáquio Leite, e o superintendente regional de Saúde, Juliano Estanislau.

“Iniciamos esta mobilização da MG-111, na restauração da pista que liga Ipanema a Manhuaçu. É mais uma obra do Governo Romeu Zema, uma rodovia importante de ligação no Leste do Estado. Iniciamos estas obras, com muita vontade e vamos entregar uma rodovia nova aos usuários”, mencionou o diretor geral do DER-MG, Robson Santana.

Em 2020, antes do exercício deste novo mandato, o prefeito de Ipanema, Júlio Fontoura, realizou reunião com prefeitos das cidades vizinhas e o deputado Gustavo Santana, para solicitar serviços urgentes de manutenção da rodovia. Já no decorrer deste ano, Júlio Fontoura manteve seu empenho para que a MG-111 ofereça condições dignas de tráfego, visando a redução de acidentes de trânsito e a preservação de vidas humanas. “Estas obras vêm sendo aguardadas há mais de um ano pelos moradores da região, além de motoristas que ali transitam todos os dias”, observou Fontoura.

Ao todo, a rodovia MG-111 possui 183 km de extensão, interligando Tombos a Reduto e Manhuaçu a Ipanema.

No contexto econômico, a rodovia possui especial importância, pois, possibilita o escoamento da produção cafeeira, leiteira e de hortifrutigranjeiros da região, além de ser via amplamente utilizada para acesso ao Espírito Santo e outras regiões de Minas Gerais.

No decorrer do ano, em atendimento às reivindicações da população, o DER realizou operação tapa-buracos, no entanto, em razão do desgaste existente, constatou-se a necessidade recapeamento em diversos pontos para se resolver o problema.

Em agosto, o governador Romeu Zema anunciou a execução destas obras, com uso de recurso proveniente de acordo com a Vale.