Deputado Mauro Lopes recebe comitiva formada por prefeito e vereadores

Na pauta, assuntos como a não inclusão do município na Sudene e liberação de recursos para Caratinga

CARATINGA – Com o intuito de discutir projetos para Caratinga, o deputado Mauro Lopes (MDB) recebeu na manhã desta sexta-feira (18) uma comitiva formada pelo prefeito Dr. Welington (PSD) e vereadores. Durante o encontro foram tratados assuntos como a liberação de recursos e emendas, municipalização do ensino fundamental, apoio para negociações juntos aos governos estadual e federal, e esclarecimento sobre o fato do município de Caratinga não estar entre os munícipios que serão integrados à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

SUDENE

A respeito do projeto de lei proveniente da Câmara (PLC 148/2017 – Complementar) que inclui 78 municípios de Minas Gerais e quatro municípios do Espírito Santo na área da Sudene, Mauro Lopes disse que ocorreu um erro original de interpretação do projeto e assim Caratinga ficou de fora. O parlamentar disse que já está reunindo apoio em Brasília/DF para colocar o munícipio na Sudene. “Quando foi feito aquele projeto para incorporar o Leste e o Rio Doce na área da Sudene, não fui eu que fiz, foi o deputado Leonardo Monteiro (PT). Mas ele pediu minha assinatura para incorporar no pedido porque incluía o Leste, onde sou votado. Eu assinei como participante do projeto, mas quem fez todo o projeto foi ele (Leonardo Monteiro). E quem fez em sua assessoria, colocou Piedade de Caratinga pensando que Caratinga se chamava Piedade de Caratinga. Ninguém tinha noção que uma cidade de 5 mil habitantes fosse uma de 100 mil habitantes. Eu não acompanhei e foi votado na Câmara dos Deputados, quando aprovou na Câmara, aprovou sem Caratinga”, disse Mauro Lopes.

Após o projeto ir para o Senado, Mauro Lopes procurou a senadora Rose de Freitas (MDB/ES) e que é natural de Caratinga. “Ela fez uma emenda para incorporar Caratinga, porque houve um erro formal, pois pensaram que Piedade seria Caratinga. Não pensaram que Piedade teria se emancipado. Quando estava no Senado eu pensei que agora teríamos que incorporar Caratinga. Como a pressão estava muito grande para entrar na área da Sudene, pressão do próprio Rodrigo Pacheco (DEM), do Hercílio Diniz (MDB), de todo o mundo, tentei colocar na emenda da senadora Rose de Freitas, então o próprio Rodrigo me disse, “Mauro não dá pra colocar a emenda da Rose, porque se colocar vamos ter que votar do jeito que veio da Câmara, pois colocando a emenda, o projeto volta para a Câmara e voltando para a Câmara não aprova nenhum porque o Nordeste não quer de jeito nenhum. O Nordeste tá danado da vida com essa aprovação. O Nordeste não aceita votar de novo. Aí não entra nenhum município do Rio Doce e nenhum município do Leste. Vamos aprovar do jeito que veio da Câmara e depois fazemos um específico só para Caratinga dizendo que foi um erro formal, uma interpretação errônea que foi feita pensando que Caratinga chamava-se Piedade de Caratinga. Caratinga é uma cidade de quase 100 mil habitantes e precisa do apoio da Sudene. Então vamos fazer um só para Caratinga e assim ninguém vai berrar. O Nordeste já aprovou todos municípios e um a mais não fará diferença. Isso vai passar igual manteiga, passa tranquilo”. Agora estamos entrando e em poucos dias o projeto estará em tramitação e imediatamente vamos incluir Caratinga na área da Sudene”, especificou o parlamentar.

A título de ilustração, falando da área geográfica, Mauro Lopes falou que entrou Santa Rita de Minas e Ubaporanga, “passou Piedade de Caratinga e não entrou Caratinga”.

Para finalizar esse assunto, Mauro Lopes disse “que o pessoal de Caratinga tem que entender que houve um erro formal, uma má interpretação”.

MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Em maio deste ano, o governo Zema apresentou um projeto de lei com o objetivo de acelerar o processo de municipalização das escolas estaduais que ofertam turmas dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE), atualmente 320 mil alunos nessas séries estão sob responsabilidade do governo estadual. A ideia da SEE é que os alunos passem para a rede municipal de ensino, de modo que o governo estadual foque em melhorar e ampliar a oferta do Ensino Médio, inclusive o Ensino Médio Integral.

Este tema também foi tratado durante a reunião e o deputado Mauro Lopes chegou a ligar para o Igor Eto, que é secretário de governo de Minas Gerais. Na oportunidade, o secretário conversou com o prefeito Dr. Welington.

Ao falar com Igor Eto, Mauro Lopes disse iria depender muito dele nessa parceria do município com o estado. Mauro Lopes falou com o secretário a respeito de uma audiência com o prefeito de Caratinga para levar uma nova proposta com respeito ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para que a prefeitura possa assumir todo o sistema de ensino fundamental em Caratinga. Por sua vez, o secretário Igor Eto se disponibilizou a marcar essa audiência e, segundo ele, será um prazer receber a comitiva de Caratinga.

Dr. Welington destacou a importância dessa audiência. “Podemos conversar com o secretário onde o ele se comprometeu com o deputado Mauro Lopes em nos receber e discutir esse assunto e assim em breve podermos assumir o ensino fundamental em Caratinga”.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Uma das pautas mais importantes foi sobre a liberação de recursos para Caratinga. “Mandei recursos agora e o prefeito se comprometeu com os vereadores que vai atender todos eles na melhoria das estradas, melhorias dos distritos”, pontuou.

Dr. Welington avaliou que é importantíssimo este contato com o deputado Mauro Lopes. “Ele é um deputado que sempre esteve em Caratinga, trabalhando para Caratinga. E hoje ele propôs esse encontro juntamente com os vereadores. Um encontro importante onde pudemos discutir os assuntos de Caratinga, discutir os assuntos inerentes à política e nós já tínhamos certeza de que não seria diferente a conversa, que não fosse a retomada pelas conversações e o alinhamento das novas ações que teremos pela frente. O Mauro, como sempre, tenho dito, é um verdadeiro representante de nosso município e nós precisamos estarmos devidamente alinhados com ele. E hoje (sexta-feira) junto dos vereadores, fizemos esse compartilhamento solicitamos algumas emendas parlamentares, algumas ações dele e ele prontamente se dispôs a estar nos atendendo. Nós precisamos estar ao lado de quem luta, quem trabalha e está na vanguarda de nosso município”. “.

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA REGIONAL

Para Mauro Lopes, é fundamental o fortalecimento do política regional, porém antes salientou sua felicidade em receber essa comitiva e avaliou positivamente esse encontro. “Os problemas são muitos, mas vamos tentar resolvê-los. Temos aqui uma região de pobreza, precisando de apoio. É hora de juntarmos todos os empresário, o povo em geral, comunidade toda, todo o segmento da sociedade para termos uma vida mais tranquila e igualitária, que todos possam viver bem nessa bela cidade de Caratinga. Nessa visita de hoje (sexta-feira) foram discutidos vários assuntos sobre Caratinga, foi esclarecido o problema da Sudene, que realmente houve um lapso na hora de escrever o projeto, houve engano achando Piedade seria Caratinga, não que Piedade não precise de entrar para a Sudene, mas houve um erro formal. Isso foi muito bem explicado”.

Em suas considerações ao final do encontro, Mauro Lopes afirmou que espera que com essa visita do prefeito e dos vereadores, haja um avanço e que Caratinga tenha melhores dias. “Essa cidade que tanto amamos, tanto gostamos e queremos ter uma vida saudável”.

CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANÇA

No sábado (19), o deputado Mauro Lopes, acompanhado pelo prefeito Dr. Welington, visitou as obras do Residencial Esperança, que está em sua fase de final de construção. As unidades estão distribuídas em dois condomínios: o “Residencial Esperança III” com 120 apartamentos e o “Residencial Esperança IV” com 280. O valor total do empreendimento é de R$ 30 milhões.

Os apartamentos são populares, de aproximadamente de 42m², constituídos de dois quartos, banheiro sala cozinha/área de serviços e garagem. Toda a área compreende 24.123.81m², compondo os prédios, garagens, vias de circulação, centro social, guarita, quadra de esportes, playgrounds e áreas verdes. As casas estão sendo construídas no Bairro Esperança e deverão abrigar até 1.600 pessoas com toda estrutura sanitária, iluminação pública de LED com castelo d’água de 140 mil litros de água e passagem de pontos para telefonia e internet.

Mauro Lopes destacou a segurança do local e classificou como uma ‘obra maravilhosa’. Ele elogiou ainda o empenho de Dr. Welington para que essa obra se concretizasse, “pois ele foi várias vezes à Brasília atrás destes recursos”.

O parlamentar ainda falou de seu contato com o, então, presidente Michel Temer para a viabilização deste residencial. Mauro Lopes agradeceu publicamente a Temer por atender essa demanda.

Já o prefeito falou do reconhecimento à Mauro Lopes e enalteceu seu empenho para a realização desta obra. “Se não tivéssemos tido seu empenho e sua colaboração não teríamos essas 400 unidades que estão finalizadas e prontas para serem ocupadas pelas pessoas selecionadas”.

O prefeito convidou Mauro Lopes e Michel Temer para a inauguração, que ainda será marcada. “Avisei para ele (Michel Temer), que ficou muito satisfeito com o convite”, disse Mauro Lopes.