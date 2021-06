Deputado Mauro Lopes libera mais de meio milhão de reais para Entre Folhas

DA REDAÇÃO – Através de emenda individual impositiva ao Orçamento Geral da União (OGU), o deputado federal Mauro Lopes (MDB) indicou Entre Folhas para o repasse de R$560 mil reais. O ofício informando a liberação da quantia foi encaminhado ao prefeito Ailton Silveira Dias – Ailtinho, no final de maio, para providências da equipe administrativa. O recurso liberado é dividido em três emendas, sendo o valor de 150 mil destinado à estruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS), 160 mil para o Banco de Alimentos de Entre Folhas e ainda, 250 mil, para obras e melhorias na Cidade.

Apesar da liberação da verba ter sido intermediada pelo prefeito Ailtinho, companheiro de partido do parlamentar, a quantia foi liberada após a aprovação de projetos nas áreas de saúde, agricultura e obras. “Nós temos muito a agradecer o deputado, que ao longo desses anos, patrocinou inúmeras melhorias no nosso Lugar”, avalia a Secretária de Saúde, Renata Barbosa.

A presença de Mauro Lopes é sempre muito festejada em sua cidade natal, sendo majoritário por várias eleições seguidas. O deputado, por sua vez, se diz orgulhoso de sua origem e em diversos pronunciamentos reafirma o carinho que tem pela Cidade. “Tudo que eu posso fazer pelo nosso Munícipio, eu faço. Eu sempre envio recursos porque quero ajudar e garantir que todos sejam beneficiados e vivam com felicidade na nossa Terra Abençoada”, afirma.

De acordo com a secretária de Agricultura e Meio ambiente, Regiane Souza, o dinheiro vai chegar em boa hora. “Esse valor será usado no fortalecimento do banco de alimentos da nossa Cidade, garantindo a distribuição até 2022”, completa.

