Deputado Mauro Lopes inaugura obras em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – O deputado federal Mauro Lopes esteve em Entre Folhas na última sexta-feira (18) para cumprir agenda de inauguração de obras, a convite do prefeito Ailton Silveira Dias – o Ailtinho. Ele foi recepcionado no Centro Esportivo, que recebeu o seu nome, em agradecimento às emendas parlamentares destinadas à construção e revitalização do Ginásio Poliesportivo, construção da quadra de futebol society e da academia ao ar livre, que juntas formam o recém inaugurado complexo esportivo da Cidade. O descerramento da placa da Casa da Mulher aconteceu em seguida.

A solenidade de Inauguração contou com a presença de autoridades, como o presidente da Câmara, Reginaldo Simões e a maioria dos representantes do Poder Legislativo e das Secretarias Municipais. Também prestigiaram o evento, a prefeita de Vargem Alegre, Maria Cecília da Costa, conhecida como Cilinha, além do tesoureiro da Associação Mineira de Municípios (AMM) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Geraldo Godoy. Compareceram, ainda, o efetivo da Polícia Militar de Entre Folhas e vereadores de Caratinga: Zelinha da Saúde, Ricardo Angola, Altair Nego e João Catita. O grupo acompanhou, também, a inauguração da Casa da Mulher.

O evento, destinado a um público pequeno em função das orientações do Plano Minas Consciente, contou com o apoio da equipe da Saúde, desde a organização. Os espaços foram delimitados, com intervalos de um metro e meio, sendo liberado o rompimento dessa barreira apenas para familiares, que convivem diariamente. Na entrada, profissionais da Saúde aferiam a temperatura antes de permitir o acesso ao público. Além disso, disponibilizaram máscaras e álcool em gel para todos. Uma ambulância, com enfermeira e motorista ficaram posicionados na entrada do complexo, caso fosse necessário socorrer alguém. Durante toda a programação, a responsável pela leitura da pauta do cerimonial, Sabrina Cássia de Souza, lembrou a importância de manter os protocolos sanitários contra o coronavírus. Em sua fala, o Prefeito de Entre Folhas, Ailtinho, destacou o protagonismo de cada um dos convidados no enfrentamento da pandemia, no Município. “Sempre estivemos juntos, contando com todos, para minimizar o sofrimento das famílias da Nossa Cidade. Quero agradecer e reafirmar o meu compromisso de continuar trabalhando até o último dia do meu governo em benefício do Povo”, garantiu.

De acordo com o tesoureiro do MDB, Geraldo Godoy, Ailtinho é o único prefeito de Minas Gerais com seis mandatos. “O trabalho e o respeito com o dinheiro público deram a ele o título de número 1 no Estado”, comentou Godoy, lembrando, ainda, o trabalho do Prefeito à frente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (CIMVA). “Ele está no terceiro mandato e é o melhor Presidente que o Consórcio já teve, foi o que mais conseguiu recursos, o que mais conseguiu equipamentos e o que beneficiou todos os municípios do Vale do Aço e da região do Rio Doce, através de convênio com a Usiminas, para aplicar agregado siderúrgico e pavimentar estradas rurais. Entre Folhas soube escolher e tem o melhor Prefeito”, completou.

CENTRO ESPORTIVO MAURO LOPES

O Ginásio Poliesportivo Deputado Federal Mauro Lopes, foi inaugurado em novembro de 1997, na gestão do prefeito Ailtinho, graças a emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Mauro Lopes.

O Centro Esportivo Mauro Lopes, inaugurado no último dia 18, após reformas conquistadas através de recurso, também indicado pelo deputado Mauro Lopes, na ordem de R$500.000 mil reais. O aporte financeiro tornou possível a construção de alambrado, a revitalização das arquibancadas e a troca de todo o piso da quadra de futebol de salão. Foi feito ainda, o plantio de grama no entorno do Complexo, que passou a contar com quadra de futebol society e academia ao ar livre.

Na noite da inauguração, aconteceram três jogos. O primeiro de futebol SUB-15 masculino, com partida entre times de Entre Folhas contra Vargem Alegre. Teve, também, um jogo feminino com seleção de Entre Folhas contra Vargem Alegre e o SUB-20 masculino, com as duas equipes de Entre Folhas.

O ato simbólico de inauguração foi o pontapé inicial da primeira partida, dado pelo deputado Mauro Lopes.

CASA DE APOIO À MULHER

A cerimônia de descerramento da placa da Casa da Mulher aconteceu também na sexta-feira, após a solenidade no Complexo Esportivo. Na ocasião, o deputado Mauro Lopes festejou a abertura do novo espaço. “Quero lembrar que a população do país é composta por 52% de mulheres, mas as mulheres são as mães de outros 48%. Ser mulher é emocionante, elas que geram, elas que formam o ser humano. Tenho certeza que a Casa vai fazer florescer no coração de todos o amor pela mulher. Essa Casa vai ser a Casa do Amor. E vocês podem contar comigo nessa trajetória”, prometeu.

A Casa de Apoio à Mulher inicia as atividades em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), contando com a estrutura da Gestão Municipal para ofertar atendimento ao público, nas áreas jurídica e psicológica, além de oferecer serviços gratuitos, como cursos e oficinas. O local está situado no antigo prédio da Polícia Militar, tem ambientes diferenciados para abrigar escuta especializada, além de exercícios práticos.

A coordenadora da Casa, Giovanna Sena revelou que melhorar a vida de outras mulheres é uma satisfação pessoal. “Vamos implantar políticas afirmativas para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade e ressignificar suas vidas. O prefeito quer deixar todas as mulheres amparadas e para isso, vamos contar, também, com o apoio do Deputado”, finalizou.

HOMENAGEM A MAURO LOPES

Durante toda a programação de inauguração dos espaços, autoridades políticas e cerimonialistas deixaram claro a gratidão dos conterrâneos, pela constante presença do filho ilustre da cidade, indicando emendas para diversas obras. Só em 2021, o montante soma mais de R$1 milhão de reais. De 2017 a 2021, o investimento é de 1 milhão e 700 mil reais. “Saio de Entre Folhas com o coração palpitando de alegria. Temos muito do que nos orgulhar”, comemorou o deputado.

Assessoria de Comunicação