Deputado Mauro Lopes envia, aproximadamente, R$ 500 mil para obras no Parque de Exposições

Primeira etapa da reforma terminará no segundo semestre de 2021

CARATINGA – As obras no Parque de Exposições João da Costa Mafra, localizado na BR-116 na altura do KM 521, foram aprovadas e licenciadas em 2012, mas posteriormente foram vedadas.

Por falta de desdobramentos para o início das obras, o repasse enviado pelo deputado federal Mauro Lopes no valor de R$ 1.657.500,00, ficou paralisado.

A administração do prefeito Welington Moreira revitalizou o projeto e não somente conquistou a aprovação, como também a liberação do recurso para a reforma. “Assim que assumimos o mandado, começamos um trabalho para reaver o repasse. Algumas viagens a Brasília e depois de muitas negociações, conseguimos o valor, devidamente licitado, para o início de uma conquista tão sonhada pelo município. Então, a gente fica muito satisfeito por ter tido a persistência e conseguido, mesmo em tempos de ‘vacas magras’ reaver o valor para as obras. Caso contrário, Caratinga não teria a mínima condição de voltar a ter um parque de exposições para que a população pudesse usufruir com todo direito que ela tem e merece”, disse o prefeito Welington Moreira.

De acordo com o diretor de Agronegócios da prefeitura de Caratinga e responsável pelo Parque de Exposições, José Corintho de Araújo Costa, a modernização ampliará as condições de lazer do local e as condições de realização das festas tradicionais da região. “Vamos ampliar a geração emprego e o desenvolvimento do município, trazendo maior fluxo dos produtos locais, o que significa um marco no desenvolvimento local”, afirmou Corintho.

Ainda de acordo com José Corintho, o parque receberá revitalização da área para realização de shows, pista para desfile de animais, galpão das baias para abrigo dos animais em exposição, provas de laço, leilões, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, louças, tanque e bancada, drenagem pluvial esgotamento sanitário, novos banheiros, iluminação e novo galpão para exposições agropecuárias.

O município pretende aproveitar a área na promoção de campeonatos esportivos, eventos agrícolas, entre outros.

MAIS MEIO MILHÃO EM RECURSOS

Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, o secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos Sobrinho, contou que o deputado federal Mauro Lopes enviou, aproximadamente, R$ 500.000,00 de emendas a Caratinga, que serão empregados na área de leilões do Parque de Exposições.

Segundo o secretário, a primeira etapa das obras deve ficar pronta em outubro, e depois já começa a segunda fase. “Estamos vendo que as parcerias, em virtude da pandemia se esfriaram, mas queremos que a Sicoob Credcooper venha com a Feira de Agronegócios, para o parque, também queremos voltar com as provas de kart, o motocross, voltar com os leilões de gados guzerá P.O, girolando, holandês P.O, entre outras raças, para introduzir os machos e melhorar a capacidade genética do rebanho na região de Caratinga, e fêmeas para um choque direto na produção”, enfatizou o secretário.