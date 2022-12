Deputado Mauro Lopes é homenageado em Entre Folhas durante festa de colação de grau

ENTRE FOLHAS – O deputado federal Mauro Lopes esteve em Entre Folhas no último fim de semana, a convite dos formandos do terceiro ano do ensino médio, da Escola Estadual Dr. José Augusto, para ser paraninfo da turma. Durante a cerimônia, que aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 16, na própria escola, Mauro Lopes recebeu homenagens dos alunos, do prefeito Ailton Silveira Dias e da direção da Escola.

A diretora da Escola, professora Eleni Oliveira, abriu a solenidade. Na ocasião, ela lembrou os bons resultados da instituição de ensino e ressaltou o orgulho da comunidade pelo desempenho dos estudantes. “Somos o primeiro lugar em Minas Gerais, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), destaque para a premiação em várias edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), além de várias outras conquistas”, comemora a diretora, que fala, ainda, o dinamismo da equipe “Nosso sucesso se deve à qualidade dos profissionais e dos alunos, além do apoio das famílias, que acompanham o cotidiano da escola”, completa.

De acordo com a formanda Mariana Camila da Silva Andrade, o dia foi o mais esperado por todos os colegas de sala, nos últimos 12 anos e a partir de agora ela começa a buscar outro diploma. “Formar ao lado dos meus colegas que estudaram comigo a vida toda foi mais que especial, amei cada detalhe da nossa colação. Agora formada, vou correr atrás do tão sonhado diploma de medicina. Caso não passe direto para universidade federal, farei um curso para que, em 2024 esteja na faculdade de medicina, que sempre foi meu maior sonho”, revela.

HOMENAGENS A MAURO LOPES

Durante a cerimônia de colação de grau, o deputado Mauro Lopes incentivou os afilhados a seguirem nos estudos. Em seu discurso destacou a importância do diploma na sua carreira profissional. “Enfrentei muita dificuldade na vida, desde que saí daqui de Entre Folhas, ainda menino. Mas foi estudando que tive oportunidade de ajudar meu país. Hoje eu sou um homem feliz”, complementa.

Após a fala do deputado, foi lido um texto pela aluna Isabela Lorena de Souza. O texto fez um paralelo entre o Mauro menino e o Mauro, político influente. Na ocasião, o Prefeito Ailton Silveira Dias entregou o texto, como forma de reconhecimento por todos os serviços prestados para Entre Folhas e região. A diretora Eleni de Oliveira, também entregou uma placa ressaltando a satisfação da comunidade por ter tido o deputado como aluno.

Assessoria de Comunicação