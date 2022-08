Deputado Leonardo Monteiro inaugura comitê de campanha em Caratinga

CARATINGA- Na última sexta-feira (19), o deputado federal Leonardo Monteiro inaugurou seu comitê de campanha na Rua Antônio Cimini, 125, Bairro Santa Zita. O político ainda aproveitou para fazer uma caminhada pelo centro da cidade.

Leonardo, que busca a reeleição para o sexto mandato, destaca como tem sido os primeiros dias de campanha. “Começando bem, estamos sentindo uma aceitação muito boa. Percebo que a população também está muito ansiosa em mudar o governo, melhorar o país, que está numa crise econômica muito grande, crise moral, administrativa. Nossa expectativa é que com esse clima, favoreça uma candidatura como a minha do campo democrático, popular, as pessoas esperam melhorar a vida. É com essa sensação que estou fazendo mais uma campanha de deputado federal para que a gente possa estar trabalhando essa perspectiva de melhorar nossa região, a cidade de Caratinga, o Vale do Rio Doce, o Leste Minas e, sobretudo, o Estado e o Brasil”.

Conforme o deputado, o mandato tem “muitas frentes” e a expectativa das pessoas também é muito grande. “Já desenvolvemos grandes projetos aqui para nossa região, também consegui liberar vários recursos para a nossa cidade de Caratinga, para a saúde, os hospitais daqui, de Inhapim e outros da região. Mas, lógico que a população espera de um deputado muito mais. Quero continuar trabalhando para atender a nossa população”.

Leonardo também falou sobre sua relação com Caratinga, que é bastante antiga. “Sou daqui da região, trabalhei na Cenibra durante 19 anos, convivi muito em Ipatinga, Caratinga, Governador Valadares, ou seja, essa região Leste de Minas. Conhecendo os problemas aqui da região, na parceria com lideranças de Caratinga e região, acredito que a gente possa trabalhar muito mais ainda. Estamos inaugurando nosso local de trabalho aqui na cidade, onde temos muito apoiadores. Nossa vontade de ter esse espaço aberto aqui para reunir essas lideranças, receber as pessoas, as demandas, para que possamos fazer a campanha mais de perto na nossa cidade de Caratinga”, finaliza.