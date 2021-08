Deputado indica telefonia celular para o distrito de São José do Taquaral em Inhapim

INHAPIM – Por indicação do deputado estadual Tito Torres, o município de Inhapim recebeu informação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo de Minas – SEPLAG/MG, sobre a implantação do programa “Alô Minas” beneficiando a comunidade do distrito de São José do Taquaral.

O programa “Alô Minas” visa expandir a cobertura de telefonia móvel para os distritos, comunidades ou povoados sem sinal de celular no Estado de Minas Gerais. “À medida que o processo tecnológico avançou, muitas comunidades ficaram desassistidas com cobertura de telefonia móvel, mas, hoje, nos esforçamos ao máximo junto aos órgãos governamentais para que o sinal adequado chegue a todos os lugares de nosso município. Ele é essencial para o desenvolvimento, para fortalecer as relações interpessoais do homem do campo, progresso na agricultura familiar, enfim, emprego, renda e dignidade para todos” comentou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

O prefeito Marcinho aproveitou a oportunidade para agradecer a sensibilidade e a atenção dispensada pelo deputado estadual Tito Torres ao município de Inhapim. “Em Belo Horizonte temos endereço certo, o gabinete do nosso deputado estadual Tito Torres, que está sempre disposto ajudar Inhapim nas demandas de interesse do município junto ao governo estadual. Considero que nosso município está muito bem representado junto a Assembleia de Minas”.

A prefeitura de Inhapim aguardará o contato da operadora vencedora do processo licitatório estadual para auxiliar no início das obras de implantação da Estação Rádio Base no distrito de São José do Taquaral, concretizando assim a realização deste sonho.

(Assessoria de Comunicação)