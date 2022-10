Deputado federal Mauro Lopes destaca expectativa: “o melhor para Caratinga”

CARATINGA- Por volta de 11h, o deputado federal Mauro Lopes votou na Escola Estadual Princesa Isabel, em Caratinga. Ele destacou que a expectativa era de que acontecesse “o melhor para Caratinga”.

“Hoje é o dia mais importante do cidadão, porque nós vamos praticar uma democracia livre, é um país que tem uma democracia ampla, irrestrita com total liberdade do cidadão. Então hoje é o dia de exercemos esse dever, e digo o Brasil é um país rico, que precisa realmente desenvolver mais para melhorar a condição de vida do nosso povo, Minas Gerais é o estado que nós amamos, agora principalmente da nossa querida Caratinga, a nossa terra, o nosso povo de Caratinga está exercendo a cidadania, todos aqui para exercer esse voto, para melhores dias para nossa querida cidade”, disse.

Mauro Lopes também destacou a tranquilidade da votação em Caratinga. “Quero parabenizar o povo de Caratinga por essa situação ordeira com a campanha tranquila, sem problema. Fizemos uma campanha sem nenhum atropelo e saio de Caratinga hoje muito feliz, exercendo o meu voto, muitos deputados aqui estiveram, mas foram para a terra deles votar, e eu estou aqui votando na minha querida Caratinga”.