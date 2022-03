Deputado estadual indica 1 milhão de reais em emendas parlamentares para Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – O deputado estadual Rafael Martins, do Partido Social Democrático (PSD/ Minas Gerais), esteve na Câmara dos Vereadores, em Entre Folhas na tarde da última sexta-feira (18). O motivo da visita foi a entrega de recursos indicados por ele, no valor de R$1.000.000, divididos em R$500 mil para a saúde e R$500 mil para infraestrutura. Na ocasião, o parlamentar aproveitou para conhecer pessoalmente os vereadores e prefeito da cidade, Ailton Silveira Dias (MDB/MG), o Ailtinho. Ele foi acompanhado da prefeita de Vargem Alegre, Maria Cecília da Costa Garcia, a Cilinha.

Rafael Martins é jornalista há 17 anos e assumiu o primeiro mandato em 2019. Nascido em Belo Horizonte, mas com laços afetivos em Vargem Alegre e Alvarenga, municípios do Vale do Rio Doce, o deputado declarou que a destinação do aporte financeiro foi uma estratégia de trabalho. “Quero ser referência aqui na Cidade de vocês, e achei que essa verba era uma forma boa de iniciar nossa relação”, explica.

Ailtinho deu as boas-vindas e ressaltou que defende a bandeira da união com o legislativo, para beneficiar o povo entrefolhense. “Eu nem sabia da indicação da emenda, mas se tem uma coisa que eu acho que precisamos ter, é gratidão. Nós queremos trabalhar para melhorar Entre Folhas e a condição de vida dos moradores”, sintetiza.

Assessoria de Comunicação