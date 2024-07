Deputada Leninha do PT participa do Diário Cast

CARATINGA – O Diário Cast recebeu a deputada estadual Leninha (PT). Ele veio à Caratinga para ter contato com as bases e também falar de uma emenda parlamentar concedida a uma escola do município. Durante o bate-papo, Leninha falou de sua trajetória, das causas que apoia e sobre as expectativas para as eleições municipais deste ano.

A entrevista completa está disponível nas redes sociais do DIÁRIO e também no YouTube.

CURRÍCULO

Marilene Alves de Souza, mais conhecida como Leninha, é uma professora, sindicalista e política brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores. Atualmente exerce seu segundo mandato de deputada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e é a primeira mulher assumir o cargo de vice-presidente do legislativo mineiro.

Norte-mineira de Montes Claros, Leninha é bióloga e mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes. Foi eleita para o seu segundo mandato como deputada estadual em 2022 com mais de 65 mil votos. Seu trabalho tem como foco o povo pobre, negro, as mulheres, a juventude, a comunidade LGBTQIA+, os trabalhadores do campo e da cidade, os povos e comunidades tradicionais. “Luto em defesa da vida, do trabalho, do direito à terra e ao território, da produção de alimentos sem veneno, da educação pública, gratuita e de qualidade e pelo direito à arte, cultura e o bem-viver”, destaca a deputada.

Leninha vem a Caratinga pela segunda vez e recentemente enviou emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil para compra de equipamentos para escola estadual Isabel Vieira, que fica no bairro das Graças.