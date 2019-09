Depressão e Ansiedade: o papel do psiquiatra

CARATINGA – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno, enquanto 5,8% da população têm ou já teve depressão. Conviver com as doenças da mente não é uma tarefa fácil, já que existem muitos tabus com relação aos transtornos e, também com os tratamentos. Convidamos o psiquiatra do Casu – Hospital Irmã Denise, Gustavo Fonseca Genelhu Soares, para uma conversa sobre o tema que afeta milhões de brasileiros.

Sobre a psiquiatria, qual o campo de abrangência dessa especialidade?

A Psiquiatria é o campo da medicina responsável por tratar dos transtornos mentais e comportamentais das pessoas, desde a infância até os idosos. Compreende a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento e a reabilitação das doenças que acometem a mente, o cérebro e o corpo. A Psiquiatria tem uma área de abrangência muito ampla e, portanto, atualmente cada vez mais as pessoas estão compreendendo como é importante zelar pela boa saúde mental e assim viver em harmonia com a família, os amigos e no ambiente de trabalho, com qualidade de vida e felicidade.

E quanto ao papel do psiquiatra?

O Psiquiatra cuida desde as situações mais comuns, como as ansiedades, depressões, fobias, medos e pânico, o estresse, o desgaste físico e emocional, as crises e a somatização, as alterações alimentares, os problemas com o sono e com a sexualidade, as mudanças de comportamento e da personalidade, as disfunções da aprendizagem e o déficit de atenção; até os quadros mais graves como as demências, o uso de álcool e drogas, a esquizofrenia e outros surtos, transtorno afetivo bipolar, as deficiências intelectuais e o autismo, entre outras.

O que os pacientes podem esperar dos recursos dessa área oferecidos pelo Casu?

Os pacientes que procurarem o atendimento e acompanhamento psiquiátrico no CASU encontrarão o suporte médico necessário para que possam se recuperar da dor da depressão, do desconforto da ansiedade, da insegurança do pânico, da instabilidade emocional, ou de outras condições psiquiátricas que estejam causando sofrimento psicológico. Buscar ajuda profissional é o melhor passo para que cada consiga restaurar em si próprio o equilíbrio emocional, o bem-estar e a motivação pela vida.

Os índices de pessoas acometidas por depressão são crescentes não só no Brasil, mas também no mundo. Qual a diferença entre tristeza e depressão?

A tristeza é um sentimento ou emoção que surge nas situações de decepção, frustração, perdas ou conflitos. Não significa depressão, pelo contrário, muitas vezes a tristeza é parte essencial da vida humana e tem o seu papel na capacidade de aproximar as pessoas, de preparar cada um para as situações adversas da vida e de trazer reflexão de nossas condutas e desenvolvimento da inteligência emocional. A depressão é uma doença psiquiátrica na qual a tristeza se torna profunda, desproporcional, afetando a vida social e profissional de cada um.

Quando procurar ajuda? Quais os principais sintomas?

Qualquer pessoa que perceba mudanças emocionais e fisiológicas, preocupações excessivas, ansiedade incontrolável, problemas de relacionamento ou adaptação, isolamento social ou baixo rendimento profissional, devem procurar ajuda profissional. Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor será sua recuperação.