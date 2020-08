Depósito de pneus fica destruído após incêndio

CARATINGA – Um incêndio de grandes proporções destruiu o depósito de pneus do Centro Automotivo Magalhães, que fica na avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Limoeiro.

O incidente aconteceu no início da tarde deste último domingo (16), e muitas pessoas se aglomeraram nas proximidades para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiro Militar.

De acordo com o sargento Oliveira, que comandou a operação para apagar o incêndio, havia um grande volume de fumaça característico de produtos inflamáveis, derivado de petróleo, e a dificuldade de entrar pois a porta do depósito é de aço. “Conseguimos fazer o primeiro combate pela janela que estava quebrada devido ao calor. Tivemos apoio de brigadistas da região e caminhões-pipas da cidade”, disse o bombeiro.

A causa do incêndio ainda será analisada. Segundo o sargento Oliveira, pode ser um curto na rede elétrica ou ainda algo de cunho criminoso, já que a janela lateral era de vidro.

Ontem a reportagem conversou com o empresário Marinho Mendes de Magalhães, que informou que ainda havia pneus queimando, e estava aguardando o local ficar seguro para um engenheiro analisar a estrutura física do depósito. Cerca de 800 pneus foram destruídos pelo fogo.

Marinho fez questão de agradecer o empenho dos bombeiros militares e a ajuda da Copasa, da prefeitura e de uma empresa da cidade, pois enviaram caminhões-pipas para ajudar debelar as chamas.