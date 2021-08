Depois de ser violentamente agredido, cão é resgatado agonizando

Causou revolta em muitas pessoas o vídeo de um cão agonizando depois de ser violentamente agredido a pauladas.

O caso aconteceu em Santa Bárbara do Leste, e o cão agora batizado de “Campeão “ por protetoras voluntárias, foi resgatado ontem (28), pelo vereador daquela cidade, Wilian Faria, com o apoio do socorrista Erenaldo Ferreira, do Resgate União.

o animal está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Casu-Hospital Veterinário Joaquim Felício, em Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso, pois o cão teria sido agredido entre sexta e sábado e foi encontrado agonizando numa lavoura de café na zona rural de Santa Bárbara do Leste. A suspeita é de que a agressão tenha sido praticada pelo dono do animal.

RECUPERAÇÃO

Segundo boletim médico, Campeão deu entrada no setor emergencial, onde recebeu as primeiras medicações e cuidados emergenciais.

Foram retiradas as miíases do olho e cavidade oral, realizadas as limpezas em todas as suas feridas e feitos os curativos.

Já foi coletado sangue para exames laboratoriais, os quais darão informações de como está o quadro geral de saúde do Campeão. Também serão realizados exames de imagem neste domingo, para o diagnóstico de possíveis fraturas e/ou traumas.

O cão está recebendo suporte na UTI com fluidoterapia (soro endovenoso) adicionado a suplementos vitamínicos. Campeão estava em estado de desidratação de 12% (severa), e após 9h de fluidoterapia de ataque, está recuperando a consciência. Já se alimentou sozinho com patê caseiro, está responsivo ao ambiente e restabeleceu sua temperatura corporal (hipotermico no momento de entrada). Foi instituído o uso de dois antibióticos para infecção e, conforme resultados dos exames, poderão ser alterados. Os veterinários estão trabalhando incessantemente pela sua recuperação.

TRATAMENTO

As protetoras independentes de animais pedem ajuda com qualquer valor e contam com a solidariedade da população para custear o tratamento do Campeão.

“Torçam pelo Campeão. Ajudem a salvar a vida dele e façam parte das pessoas que exigem justiça para os animais. Não à impunidade, cadeia para quem maltrata animais”, afirmou a protetora Amélia Gomes, em seu perfil no Instagram (@ameliamariagomes).

As doações podem ser feita por meio de conta bancária ou PIX:

Banco (756) Sicoob Credcooper

Agência: 3219

Conta corrente: 15476-8

Fundação Educacional de Caratinga

CNPJ: 19.325.347/0001-95

CHAVE PIX: 19.325.347/0001-95 (CNPJ)

Amélia pede a quem doar para enviar a ela o comprovante.