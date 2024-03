Departamento de Trânsito realiza substituição de semáforos

CARATINGA- O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Caratinga está realizando a substituição do grupo semafórico de Caratinga. A obra começou pela Praça Getúlio Vargas, já foi realizado o corte da via para passagem dos dutos para cabeamento subterrâneo.

Além da substituição do controlador, todos os equipamentos serão modernizados, com contagem de tempo para condutor e pedestre.

De acordo com José Geraldo de Oliveira Júnior, diretor do Departamento de Trânsito, os trabalhos foram iniciados na última semana. “Vamos fazer isso nos quatro cruzamentos que têm os semáforos hoje. Iniciamos com a obra já subterrânea, porque esses cabos não vão ficar mais aéreos. Já fizemos a reparação asfáltica, agora já vai entrar com instalação dos postes, trocando por semáforos mais novos, como instalado na Praça da Estação. Pedimos a compreensão, dá um pouquinho de transtorno por ser obra, principalmente, no centro da cidade, mas, são coisas rápidas, eles estão trabalhando também na parte da noite”.

Conforme José Geraldo, mudanças estão previstas no trânsito da rua Raul Soares. “É um conforto a mais em termos de sinalização, tanto para o condutor, quanto para o pedestre. Nesse ponto, vamos colocar um outro semáforo com a faixa de pedestres, na Rua Raul Soares, que não tinha, devido a ser um controlador mais antigo, não nos dava essa opção”.