Departamento de Trânsito explica mudanças no centro e ressalta aumento significativo da frota de veículos

CARATINGA- “A Prefeitura de Caratinga, através do Caratrans, vem estudando formas de melhorar o fluxo do trânsito, beneficiando condutores e também pedestres”. Assim definiu o Departamento de Trânsito, após algumas mudanças que foram implementadas no centro da cidade.

Foi realizada uma alteração no cruzamento das Ruas Alberto Vieira Campos, Coronel José Maria Fernandes e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. José Geraldo, diretor do Departamento, explicou o que motivou as alterações. “Essa intervenção foi feita devido ao aumento de veículos naquela região, em relação a um comércio que já está em funcionamento há aproximadamente dois anos. Sentimos na obrigação de fazer essa modificação com o primeiro estudo sendo a segurança para o usuário e tão somente a fluidez”.

Além disso, o condutor que estiver na Rua Alberto Vieira Campos e quiser ir em direção à Rua Lamartine deverá procurar a rotatória mais próxima para fazer a manobra, assim como o condutor que estiver na rua José Maria Fernandes e quiser ir para o mesmo sentido. “Você terá que virar à sua direita e procurar um retorno mais próximo para tão somente seguir a sua linha reta”, explica.

Conforme José Geraldo, foi feita uma prévia sinalização pelo período de 60 dias, para que todos os usuários fossem se acostumando com as modificações. “Lembrando que todo o trabalho que esse departamento faz é para gerar segurança e fluidez em nossa cidade”.

Outro ponto comentado pelo diretor do Departamento de Trânsito é o aumento significativo do número de veículos em Caratinga, de 2017 a 2020. “Nossa frota aumentou 16%. De 39.000 no início de 2017 para 45.000 veículos no final de 2020. Esperamos que esse 2021 deve fechar em torno de 47.500 veículos em nossa cidade. Então, com certeza, todo o trânsito pode ter um engarrafamento em determinada hora, mas, pedimos a todos os usuários, que tenham paciência, evitem cometer as infrações como parada em fila dupla, em local proibido para estacionamento, pois, desta forma, você já contribui para um trânsito melhor em nossa cidade”, finaliza.